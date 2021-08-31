اقتصاد السعودية|غرفة الأحساء تُنظّم ورشة لدعم قطاع التمور..غدا

تُنظّم غرفة الأحساء ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بمركز النخيل والتمور بالأحساء، غدا الأربعاء ورشة عمل عن بعد بعنوان "الفرص الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة في قطاع التمور".

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية “ واس”، إن الورشة تأتي ضمن أعمال وبرامج الغرفة لتنفيذ توجيهات أمير المنطقة الشرقية بدعم المنشآت الصغيرة المتخصصة في قطاع التمور من خلال تنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية المتخصصة في قطاع التمور، ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة بأبحاث السوق والدراسات والأنشطة المتعلقة بالقطاع.

بالاضافة إلى برامج التنسيق والتعاون بين غرفة الأحساء وغرفة الشرقية والمركز من أجل تعريف وتوعية رواد الأعمال والمستثمرين والعاملين في قطاع إنتاج وتصنيع وتسويق التمور بالفرص المتوفرة في القطاع والتحديات المختلفة التي تواجهه وآخر التطورات النظامية والتنظيمية والفنية الخاصة بالقطاع.

وتشمل محاور الورشة، واقع قطاع النخيل والتمور في المملكة، تحديات تسويق التمور في المملكة، آفاق تسويق التمور في المملكة، نماذج الصناعات التحويلية للتمور والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التمور، ويتحدث فيها، مدير مركز النخيل والتمور بالأحساء المهندس خالد الحسيني، وعدد من مسئولي المركز.