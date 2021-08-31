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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|غرفة الأحساء تُنظّم ورشة لدعم قطاع التمور..غدا

قطاع التمور في السعودية
قطاع التمور في السعودية

تُنظّم غرفة الأحساء ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بمركز النخيل والتمور بالأحساء، غدا الأربعاء ورشة عمل عن بعد بعنوان "الفرص الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة في قطاع التمور".

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية “ واس”، إن الورشة تأتي ضمن أعمال وبرامج الغرفة لتنفيذ توجيهات أمير المنطقة الشرقية بدعم المنشآت الصغيرة المتخصصة في قطاع التمور من خلال تنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية المتخصصة في قطاع التمور، ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة بأبحاث السوق والدراسات والأنشطة المتعلقة بالقطاع.

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بالاضافة إلى  برامج التنسيق والتعاون بين غرفة الأحساء وغرفة الشرقية والمركز من أجل تعريف وتوعية رواد الأعمال والمستثمرين والعاملين في قطاع إنتاج وتصنيع وتسويق التمور بالفرص المتوفرة في القطاع والتحديات المختلفة التي تواجهه وآخر التطورات النظامية والتنظيمية والفنية الخاصة بالقطاع.

وتشمل محاور الورشة، واقع قطاع النخيل والتمور في المملكة، تحديات تسويق التمور في المملكة، آفاق تسويق التمور في المملكة، نماذج الصناعات التحويلية للتمور والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التمور، ويتحدث فيها، مدير مركز النخيل والتمور بالأحساء المهندس خالد الحسيني، وعدد من مسئولي المركز.

غرفة الاحساء قطاع التمور اخبار الخليج مال واعمال اقتصاد السعودية وزارة البيئة والمياه والزراعة

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