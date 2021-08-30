عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عبارة مكتوبة علي تيشرت سائح بشرم الشيخ تثير جدلا

عبارة مكتوبة علي تيشرت سائح في شرم الشيخ تثير الجدل

سائح يكتب لا احتاج
سائح يكتب لا احتاج شئ

أثارت عبارة لا شكرا ..لا أحتاج لاي شئالمكتوبة باللغة العربية علي تيشرت سائح جدلا واسعا في شرم الشيخ.

 

و قرر السائح رفض عروض البائعين، لأنه يتحدث لغة أخرى غير لغة بلده  وكتب هذه العبارة قبل قدومه لشرم الشيخ  على الرغم من أنه لم يتعرض إلى إلحاح  من الخرتجية  رغم أن تلك الظاهرة قلت بشكل كبير في شرم الشيخ .


وأثارت الصورة ضحة على مواقع التواصل الاجتماعي مع بدء السياحة الروسية  التي انقطعت منذ ٦ سنوات  وعادت مرة أخرى الشهر الماضي .


وقال محمد الكتام أحد مواطني شرم الشيخ   أن السائح الذي كان يأتي لشرم الشيخ  في بدايتها كمدينة سياحية السائح الأوربي الغني الذي يشتري ويأكل في المطاعم و يقوم برحلات سياحية متنوعة 
وأضاف إبراهيم فوزي أحد رواد مواقع  التواصل الاجتماعي: " حاجة تحزن "  أن يكون مستوي السائح القادم لشرم الشيخ  لديه صورة ذهنية غير سليمة .


وأكد احمد غباشي رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ أنه لابد من تغير الصورة الذهنية  غير الحقيقية لدى السائح  القادم  لشرم الشيخ ومواجهة ظاهرة الإلحاح علي السائح حتي يتم القضاء عليها نهائيا .


وشددت أجهزة شرم الشيخ الإجراءات الاحترازية داخل فنادق ومنتجعات شرم الشيخ بالإضافة لشن حملات مرورية وصحية   تموينية لتكون الاسعار ثابته وعدم التضارب فيها .


اقرأ أيضا : 
جنوب سيناء قبلة السياحة الأردنية والعراقية 

سائح يكتب

FB_IMG_1629569420206
FB_IMG_1629569420206
شرم الشيخ عبارة مكتوبة تيشرت سائح عروض البائعين اللغة العربية

موضوعات متعلقة

السفير أحمد أبوزيد يستعرض الفرص الاستثمارية في مصر أمام مجلس الأعمال الكندي العربي

احترسوا من النصابين.. "التعليم العالى" تحذر من الجامعات والمعاهد الوهمية

ترشيحاتنا

نهاية مأساوية لمراهق في هجوم نمر مهدد بالانقراض.. تفاصيل

احذروا تحويل الصور العادية إلـى كرتونية.. خبير تكنولوجيا معلومات يكشف السبب

أحمد شوبير: هيتم إلغاء كأس مصر لهذا السبب

حقي رجع .. القصة الكاملة لـ طالب صفر العربي بعد حصوله على 64 درجة

إسماعيل يوسف يكشف كواليس مفاوضاته مع أحمد فتحي

"القبس": الكويت ستخاطب مصر لتحديد عدد المسافرين إليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

قرار عاجل من مجلس الأمن بشأن أفغانستان

تقارير مغربية : بيراميدز يقترب من حسم صفقة الكرتي

أول تعليق من المتحدة على بث مباريات منتخب مصر في تصفيات المونديال

بعد أول وفاة بـ لقاح كورونا..بيان عاجل من أمريكا بشأن فايزر وموديرنا

فاكسيرا: نستهدف إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح كورونا بنهاية 2021

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

فيديو

حقيقة منع هيفاء وهبي من الظهور على التلفزيون بـ هوت شورت.. فيديو

أول تعليق عن هروب مي حلمي بعد إيقاف برنامجها.. فيديو

فيديو خطف طفل المحلة وسحل والدته على يد ملثمين بالغربية.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. أزمة جديدة .. لماذا عوقب محمد رمضان بغرامة ١٢.٥ مليون جنيه

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ