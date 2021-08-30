عبارة مكتوبة علي تيشرت سائح في شرم الشيخ تثير الجدل

عبارة مكتوبة علي تيشرت سائح بشرم الشيخ تثير جدلا

أثارت عبارة لا شكرا ..لا أحتاج لاي شئالمكتوبة باللغة العربية علي تيشرت سائح جدلا واسعا في شرم الشيخ.

و قرر السائح رفض عروض البائعين، لأنه يتحدث لغة أخرى غير لغة بلده وكتب هذه العبارة قبل قدومه لشرم الشيخ على الرغم من أنه لم يتعرض إلى إلحاح من الخرتجية رغم أن تلك الظاهرة قلت بشكل كبير في شرم الشيخ .



وأثارت الصورة ضحة على مواقع التواصل الاجتماعي مع بدء السياحة الروسية التي انقطعت منذ ٦ سنوات وعادت مرة أخرى الشهر الماضي .



وقال محمد الكتام أحد مواطني شرم الشيخ أن السائح الذي كان يأتي لشرم الشيخ في بدايتها كمدينة سياحية السائح الأوربي الغني الذي يشتري ويأكل في المطاعم و يقوم برحلات سياحية متنوعة

وأضاف إبراهيم فوزي أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: " حاجة تحزن " أن يكون مستوي السائح القادم لشرم الشيخ لديه صورة ذهنية غير سليمة .



وأكد احمد غباشي رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ أنه لابد من تغير الصورة الذهنية غير الحقيقية لدى السائح القادم لشرم الشيخ ومواجهة ظاهرة الإلحاح علي السائح حتي يتم القضاء عليها نهائيا .



وشددت أجهزة شرم الشيخ الإجراءات الاحترازية داخل فنادق ومنتجعات شرم الشيخ بالإضافة لشن حملات مرورية وصحية تموينية لتكون الاسعار ثابته وعدم التضارب فيها .



اقرأ أيضا :

جنوب سيناء قبلة السياحة الأردنية والعراقية

سائح يكتب