حسين السمري: الزمالك يسير بخطى ثابتة رياضيًا وإداريًا

وجه الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك التهنئة لجماهير القلعة البيضاء على التتويج بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال السمري في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "الزمالك يسير بخطى ثابتة على المستويين الرياضي والإداري، ونقوم في الوقت الحالي بعملنا نحو بعض الأفكار التي تسهم في زيادة اسم النادي تسويقيا".

وتحدث الدكتور حسين السمري عن اتفاقية التعاون بين الزمالك وشركة -أي فريندز سبورت- وتوقيع بروتوكول إنشاء فرع للنادي بالإمارات قائلا: "خطوة مهمة للغاية نحو تعظيم الأفكار التسويقية، واللجنة تنفذ بعض الأفكار والخطط لخدمة النادي نعلن عنها في الوقت المناسب".

واختتم السمري تصريحاته: "فكرة إنشاء فرع للنادي في الإمارات جاءت بعدما رأينا مدى الاستفادة التي ستعود على النادي، خاصة أن شعبية الزمالك في الإمارات والوطن العربي كبيرة".