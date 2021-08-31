فتاوى تشغل الأذهان..هل يجلب القرآن الجن المسلم إلى البيت؟.. وحكم إعطاء المال لـ60 مسكينا بدلا عن الطعام.. وهذا فضل الموت في أيام عيد الأضحى

هل يجلب القرآن الجن المسلم إلى البيت؟

فضل الموت في أيام عيد الأضحى

إعطاء المال لـ60 مسكيناً بدلاً من الطعام

حكم هجر الزوجة لفترة وتريد الطلاق

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية فتاوى مهمة تشغل بال كل مسلم، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

هل يجلب القرآن الجن المسلم إلى البيت؟

ورد إلى الأزهر الشريف عبر البث المباشر بصفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً يقول:" سمعت بفتوى أن تشغيل القرآن في البيت وتركه يجذب الجن المسلم ويسكنه البيت، فما الذي يمنعه من الحضور وأن أقوم بتشغيل القرآن أو أقرأه وأنا في المنزل ويجعله يحضر حال غيابي، علماً بأنني كنت أشعر بالطمأنينة وأنا تاركة صوت القرآن أثناء غيابي ما أثر في سلباً وأن أسمع هذا الأمر؟

وأكد الدكتور فتحي عثمان الفقي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن أمور الحلال والحرام لا تبنى على سمعت فلاناً أو رأيت فلاناً بل ينبغي أن تكون المسألة مبنية على دليل شرعي لما يقال ويرد على مسامعنا قبل التسليم به وبصحته ومناقشته مع أهل العلم، وقال:" ننبه كثيراً ونحذر من تكرار كلمة سمعت أي إنسان يفتيك أو يحدثك عليه أن يظهر دليله الشرعي، الذي سمعناه أي بيت تقرأ فيه سورة البقرة لا تقربه البطلة أي السحرة، وبذلك نكون قد أمنا البيت ببركة هذه السورة، وعلينا قرأتها بنفسي أو وزوجي أولادي أو كاسيت".

وأشار الفقي إلى أن تشغيل القرآن والاستماع له والإنصات من الأمور التي نبهنا إليها الشرع الحنيف حيث يقول تعالى:" وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ "، مستطرداً أما وإن وضعته في البيت أو قمت بتشغيله كتبرك أو صيانة أو حفظ للبيت فلا بأس.

وبين أن ما يشاع من جلب الجن المسلم وطرده الكافر أمور ينبغي فيها التثبت ولا نرددها هكذا، لافتاً إلى أن تشغيل القرآن في المنزل الملائكة تسمعه وبه صيانة البيت، المهم ألا تكون نيتنا الانصراف عن القرآن بقدر ما هو التبرك به.

فضل الموت في أيام عيد الأضحى

ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ومن خلال البث المباشر، سؤالا يقول: هل وردت أحاديث نبوية شريفة تبين فضل الموت في أيام عيد الأضحى؟

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، في إجابته على السائل، لم أقف ولم ترد أحاديث بعينها تبين فضل الموت في أيام أو يوم محدد، لكن هناك أيام طاعة ظاهرة كيوم الجمعة وليلة الجمعة، وليالي شهر رمضان المبارك، وأيام عيد الأضحى فهي أيام طاعات ظاهرة.

إعطاء المال لـ60 مسكيناً بدلاً من الطعام

ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من خلال البث المباشر، سؤالاً تقول صاحبته: ما حكم إعطاء المال 60 مسكيناً بدلاً من الطعام؟

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية في إجابته على السائل:" يجوز الإطعام ويجوز إعطاء المال الذي يغطي قيمة تلك الوجبات وذلك عند الإمام أبو حنيفة، مشيراً إلى إنسان جامع إمرأته في نهار رمضان متعمداً عليه كفارة وصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع حقيقة وذلك بتقرير الأطباء وجب عليه إطعام 60 مسكيناً أو استبدال الطعام بمال عند الإمام أبو حنيفة أي ما يساوي ذلك الطعام من النقود.

وأشار "عاشور" في البث المباشر إلى أن الموت في هذا الوقت بالتحديد به فضل كبير كونه من أيام الطاعة الظاهرة، فليست طاعات خاصة بالحجاج بل يشاركهم في ثوابها وطاعتها المسلمون من ذبح وصيام ودعاء وغيره، من ليلة عرفات وحتى مغيب شمس اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى.

حكم عمل الليزر في الأماكن الحساسة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من خلال البث المباشر، اليوم، سؤالاً تقول صاحبته: ما حكم ملئ الحاجب بالشعر عن طريق التاتو غير الدائم ويجدد كل سنة بدون دم "المايكرو بليدنج" علماً بأن شكلي وحش جداً؟، وما حكم عمل الليزر في الأماكن الحساسة بواسطة دكتوره؟

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية في إجابته عن حكم عمل “المايكرو بليدنج”، إن النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو تحقيق لمصلحة الإنسان، خاصة وأنذلك الوشم المستخدم كانت تغلب عليه كثير من المخاطر منها أنه دائم ويكون بغرس أشياء غير طاهرة تختلط بالدم وقد تلحق ضرراً بالإنسان فتؤذيه، لكن مع تطور العلم والتكنولوجيا باتت تلك الأمور قديمة وأصبح الوشم غير دائم ويتحاشى الأذى من خلال الرسم على الطبقات العليا من الجلد ودون أي جرح، لذا فإن احتاج الإنسان لفعله من باب سد الفراغات التي تحدث بين شعر الحاجب فلا ضرر.

وحول عمل الليزر لإزالة الشعر من الأماكن الحساسة، قال "عاشور": "الأصل أن يزيل الإنسان شعر العانة بنفسه فلا يطلع أحد على عورة أحد إلا لحاجة، وتلك الحاجة هي عدم مقدرته على فعل هذا الأمر بنفسه أو أنها تجلب له مشقة وعند هذا فالمشقة تجلب التيسير، لكن التيسير بضوابط، مشيراً إلى أن الدكتورة في حالة السائلة مصرح لها بهذا كونها لا تستطيع فعل ذلك بنفسها ولنفسها لأنه ليزر، وهو في تلك الحالة نوع من أنواع العلاج لأن تركه يسبب ضرر، ومن إمرأة لإمراة".

حكم هجر الزوجة لفترة وتريد الطلاق

ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بمنصة الفيديوهات يوتيوب اليوم الإثنين، سؤالاً يقول: ما حكم هجر الزوجة لفترة تزيد عن خمسة أشهر وهي الآن تريد الطلاق؟

وقال الدكتور محمد شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على السائلة، إن الله عز وجل يقول " وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا"، "ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا".

وتابع شلبي: “الأصل أن تقوم الحياة الزوجية على التفاهم والتواصل فإن كان هناك توافق فالحمد لله، وإن لم يكن يغني الله كل من سعته، مشيراً إلى أن الإبقاء على الحياة الزوجية من أجل الإضرار بطرف لا يجوز، لذا يجب أن يجلس أهل الإصلاح ليروا هل فيه إمكانية لذلك من عدمه”.