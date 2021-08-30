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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حقي رجع .. القصة الكاملة لـ طالب صفر العربي بعد حصوله على 64 درجة

صدى البلد

 يوسف محسن، طالب "صفر العربي" بمدرسة جمال عبد الناصر بغرب الفيوم ، أصبح الآن أشهر طالب ثانوية عامة على السوشيال ميديا ، بعد أن اعلن اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه تم تعديل درجته في امتحان اللغة العربية لـ 64.5 من 80 بدلا من صفر .

طالب صفر العربي

قال يوسف محسن الشهير بـ طالب صفر العربي ، إن تعديل النتيجة تم بناء على تحقيقات تم اجراؤها بمعرفة الشئون القانونية في وزارة التربية والتعليم ، بناء على شكوى تقدم بها وليس بناء على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 ، مؤكدا أنه حاليا متقدم بتظلم في مادة الاحياء ولم تظهر نتيجة التظلمات حتى الان.

 

وعن نتيجة التحقيقات قال يوسف : " كل الموضوع ان ورقتي ضاعت والمراقبون اعترفوا بأنني سلمت الورقة ، فأخذت متوسط الدرجة ،  يعني ده مش اعادة تصحيح لكن دي نسبة بتتحسب بتقدير باقي درجاتي في كل المواد.

 

وأضاف : حقي رجعلي بعد شهادة الملاحظين وشهادة اثنين من أصحابي في اللجنة هما (يوسف محمد جوده /يوسف ياسر ).

طالب صفر العربي

ماذا حدث مع طالب صفر العربي ؟

 

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تلقى استغاثة من احد طلاب الثانوية العامة على جروب محبي د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس آب جاء نصها كالتالي :

 

أنا اسمي يوسف محسن . مدرسة جمال عبد الناصر  غرب الفيوم جبت 64 %  وجبت في العربي صفر ، وحصل معايا اني كنت مسلم ورقتين للبابل شيت وعامل محضر بده زي ما المدرس قالي ، لاني  انا  قلت للمراقبة انا غلطت  فـ سؤال اعمل ايه ادتني بابل شيت قالتلي حل فيه السؤال ده بس وهندبس الاتنين فـ بعض ومعاهم المحضر ، والمحضر مكنش بـ تبديل بابل شيت لا انا كنت كاتب ان عندي سؤالين غلط وتم نقلهم فـ بابل شيت اخر على حسب تعليمات المدرس بـ الكلام اللي هكتبه انا معرفش ازاي اكتب محضر انا كتبت اللي قاله ، و المحضر اتعمل  ومضيت على  اساس اللي المستر بتاع اللجنه قالي عليه واللي انا كاتبه بـ ايدي ف المحضر، فهل ذنبي اني مشيت ورا كلام المراقب اللي اصلا مخلنيش انقل غير سؤالين بس ولو سابني انا كنت هنقل كله بس المراقب والمراقبه كانوا واقفين جنبي عايزين يلموا الورقه وخلاص ".

 

ومن جانبه رد وزير التربية والتعليم على هذه الاستغاثة قائلا : لا داعي لترويج هذه الحالات على جميع المواقع لانها تصلنا ويتم التحقيق فيها عن طريق الشؤون القانونية.

طالب صفر العربي

طالب صفر العربي يشكر وزير التعليم

قال الطالب يوسف محسن : أتوجه بشكر خاص لمعالي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لسرعة استجابته واهتمامه بموضوعي لإظهار الحق ، وكان متعاونا جدا جدا جدا معايا وقدم كل التوجيهات علشان اقدر امشي الموضوع قانونيا لاظهار حقي.

 

وأضاف : كما أتوجه بشكر خاص للاستاذ هشام جعفر رئيس الشئون القانونية بالوزارة لاهتمامه بالتحقيق في الواقعة الخاصة بي.

 

رسالة من طالب صفر العربي للملاحظين المتسببين في أزمته 

قال الطالب يوسف محسن : شكرا للملاحظين لعدم انكارهم ما حدث بداخل اللجنة اثناء التحقيقات ، أينعم كانت غلطتهم ، بس اكيد النظام جديد على الكل ، وكمان لما اتطلب منهم تحقيق قالوا فعلا كل اللي حصل من غير اي انكار. 

طالب صفر العربي
طالب صفر العربي
طالب صفر العربي صفر العربي طالب الفيوم ثانوية عامة

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