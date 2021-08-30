كان متوترا.. إسماعيل يوسف يكشف كواليس جلسة توقيع عبد الله السعيد للزمالك

كشف إسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك الأسبق، عن بعض الكواليس الخاصة بتوقيع عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي عقود انضمامه للأبيض.



وقال تيجانا لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: جلست مع عبد الله السعيد وعرضت عليه الانضمام للزمالك وقوبل طلبي بالترحيب.

وتابع: تقابلت معه ثلاثة مرات وفي الجلسة الأخيرة وخلال توقيع العقود لاحظت عليه بعض علامات التوتر والقلق، فأخرجته من غرفة الاجتماع وجلست معه منفردا وعرضت عليه إن نتراجع عن الصفقة إذا كان يرغب في ذلك ولكنه رفض.

وأضاف: عدنا الى الغرفة مجددا وسط من كان معنا في ذلك الوقت ووقعنا العقود.

وأكد: ما تسبب في فشل انتقال السعيد للزمالك هو الاعلان عن الصفقة قبل اتمامها، وأرى أنه في الوقت الحالي قادر على تحقيق الفارق مع الزمالك فهو لاعب كبير وقادر ان يستمر في الملاعب موسم أو موسمين أخرين على أقل تقدير.

وانتقل بالحديث عن مصطفى فتحي واوناجم مؤكدا انهم حققوا الفارق مع الزمالك وقادرين علي فعل ذلك الموسم المقبل.