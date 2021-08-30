محافظ الإسكندرية يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة عدة قضايا

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، اليوم، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة.

يأتي ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ جميع القرارت الصادرة عن المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية. والتأكد من الالتزام المعنين بتلك القرارات.

وخلال الجلسة؛ وافق المجلس التنفيذي علي الطلب المقدم بشأن إنهاء إجراءات التبرع المقدم عن قطعة الأرض الكائنة بناحية التوفيقية _عزبة الستين_ بحي المنتزة ثان والبالغ مساحتها ١٧٥٠ م وتخصصيها لصالح المنطقة الأزهرية بالإسكندرية بدون مقابل.

ووافق المجلس علي فسخ التعاقد بين محافظة الإسكندرية وشركة المحاريث والهندسة المحرر بتاريخ ١/ ١/ ١٩٧٥ لتأجير قطعة الأرض البالغ مساحتها ١٠٦٢٩ م٢ بطريق القباري السريع بجوار الإدارة العامة للمرور وذلك حفاظاً على ممتلكات المحافظة وحق الدولة والمواطنين. كما وافق المجلس علي تخصيص مساحة ٥٠٠٠ م٢ من تلك الأرض لصالح الإدارة العامة للمرور لاستغلالها كوحدة فحص فني لحاجة المحافظة إليها.