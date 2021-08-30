ويليان يتنازل عن 20.5 مليون جنيه إسترليني ويفسخ عقده مع ارسنال

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن البرازيلي ويليان قام بإنهاء عقده مع نادي ارسنال الإنجليزي.

وذكرت شبكة “ سكاي سبورتس” أن ويليان قرر فسخ عقده مع ارسنال، من أجل الانتقال لنادي كورينثيانز البرازيلي.

وأشارت الشبكة أن ويليان تنازل عن مستحقاته التي تُقدر بـ 20.5 مليون جنيه إسترليني، حيث كان يتقاضى اللاعب راتبًا أسبوعيًا يُقدر بـ 240 ألف جنيه إسترليني.

وأكدت الشبكة أن ويليان سيسافر للبرازيل مساء غدًا الثلاثاء من أجل إتمام انتقاله لصفوف كورينثيانز.

وانضم ويليان لصفوف ارسنال صيف العام الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي.