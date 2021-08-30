إسماعيل يوسف يكشف كواليس مفاوضاته مع أحمد فتحي

كشف إسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك الأسبق، كواليس مفاوضاته مع أحمد فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.



وقال تيجانا لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر إذاعة نجوم إف إم: جمعني اتصال هاتفي بـ أحمد فتحي وعرضت عليه الانضمام للزمالك وقوبل طلبي بالترحيب في بداية الأمر.

وتابع: بعد ذلك طلب فتحي التفكير، وبعد ذلك أبلغني برغبته في الاستمرار مع الأهلي واحترمت ذلك الأمر جدا.

وأفصح: العرض لفتحي كان بشكل شخصي مني، بدون أي جلسة معه، مجرد اتصال هاتفي، عرضت عليه الأمر ورحب في البداية لكن بعد ذلك أبلغني أنه مستمر مع المارد الأحمر.

وأتم: بعد ذلك بالفعل جدد فتحي للأهلي، مفاوضاتي معه كانت في آخر ستة أشهر عندما علمت أنه من الممكن أن يحدث عدم اتفاق بينه وبين الأهلي في التجديد.