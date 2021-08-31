مساعد وزير الداخلية الأسبق: بعض الحيوانات والطيور تستخدم لإحداث كوارث وأزمات في الدول.. فيديو

قال اللواء مجدي عبد الحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن حروب الجيل الرابع والخامس طويلة المدى وتعمل على تأكل الدول.



وأضاف "عبدالحليم"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "السوشيال ميديا أصبحت سلاح خطيرة، وأحدثت ثورة في تناقل المعلومات والأخبار، وأصبحت المعلومة تنتقل من السوشيال ميديا للإعلام".

وأشار: "هناك أكثر من 40 مليون مواطن في مصر يستخدمون الفيس بوك"، معقبا: "دولة لوحدها"، موضحا: "حروب الجيل الرابع هي مخططات إفشال الدولة عبر استخدام الجمعيات الأهلية والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.. ويتم استخدام بعض الحيوانات والطيور لإحداث كوارث وأزمات في الدول".