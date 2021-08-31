عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الاتفاق مع الدائنين المرتهنين.. طريقة ضمان حقوق الجهات الممولة للمشروعات الصغيرة

صدى البلد

يعتبر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب السابق، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

وتكمن فكرة قانون المشروعات الصغيرة في التيسير على المشروعات التى تعمل خارج المنظومة الرسمية للدمج فى القطاع الرسمى، وتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات للتشجيع على تقنين الأوضاع وتوفير المزيد من فرص العمل.

txt

صناعة النواب: الدولة تبذل جهد لمواجهة ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية لضمان حقوقها

txt

عربية النواب: مصر حريصة علي دعم واستقرار العراق ليحتل موقعه الفعال بالمنطقة

وضمن القانون حقوق الجهات الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نصت المادة 17 من القانون على أنه يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ ، وفى هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك فى هامش القيد بغير رسوم ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة رقم  18 بأن المشروع يكون متعثرا فى أى من الحالتين الآتيتين :
- إذا أشهر إفلاسه .
- إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع ، ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش ، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس .
 

النواب البنك المركزي مجلس النواب المشروعات الصغيرة والمتوسطة البنك المركزي المصري الهيئة العامة للرقابة المالية قانون المشروعات الهيئة العامة للرقابة

ترشيحاتنا

بسبب اتهامه بالتحريض..أمريكا تطالب العائلة الملكية البريطانية بتسليم الأمير أندرو للمحاكمة

بعد تحريره من الخاطفين.. أسرة الطفل زياد بالمحلة تشكر الرئيس السيسي

ميدو يفجر مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

التفاصيل الكاملة لعودة خالد يوسف إلى السينما بعد غياب 3 سنوات

مشي في طريق مش راضية عنه ..عفاف شعيب تهاجم محمد رمضان.. فيديو

شادي محمد: سوء التنظيم وراء مشادة شيكابالا ومجاهد.. والعقوبة عادلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

الداخلية تعلن ضبط مختطفي طفل المحلة وتحريره

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

تقارير مغربية : بيراميدز يقترب من حسم صفقة الكرتي

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

العثور على طفل المحلة المختطف داخل مخزن مهجور.. تفاصيل

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح يختتم ليالي محكى القلعة.. صور

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

فيديو

حقيقة منع هيفاء وهبي من الظهور على التلفزيون بـ هوت شورت.. فيديو

أول تعليق عن هروب مي حلمي بعد إيقاف برنامجها.. فيديو

فيديو خطف طفل المحلة وسحل والدته على يد ملثمين بالغربية.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. أزمة جديدة .. لماذا عوقب محمد رمضان بغرامة ١٢.٥ مليون جنيه

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ