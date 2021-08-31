اقتصاد البحرين|المركزي: تغطية إصدار بقيمة 70 مليون دينار من أذونات الخزانة الحكومية

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.



وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء البحرينية " بنا"، إن قيمة الإصدار تبلغ 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 1 سبتمبر 2021 وتنتهي في 1 ديسمبر 2021.

كما يبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 1.48% مقارنة بسعر الفائدة 1.49% الفائدة للإصدار السابق بتاريخ 25 أغسطس 2021.



وقد بلغ معدل سعر الخصم 99.626% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.622% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 149%.



كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.