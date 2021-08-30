أخبار التوك شو.. الفرق بين إصابات كورونا ومتحور دلتا بلس.. أول تعليق من المتحدة على بث مباريات المنتخب

تناولت أخبار التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها خلال التقرير التالي:

مستشفى عين شمس يوضح الفرق بين إصابات كورونا ومتحور دلتا بلس.. فيديو

قال الدكتور أيمن ثروت مدير الرعاية المركزة بمستشفى عين شمس، أن متحور " دلتا بلس " من كورونا يختلف عن فيروس كورونا الطبيعي ، مؤكدا أن "دلتا بلس " تكمن خطورته في سرعة انتشاره وهذا يعمل علي زيادة الإصابات بكورونا .

وأضاف أيمن ثروت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى ام سى " المذاع علي قناه "دى ام سى " ، أن أعراض الإصابة بمتحور "دلتا بلس " لا تختلف عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا العادي ، مؤكدا أن بروتوكول علاج كورونا المستحدث يعالج إصابات "دلتا بلس " .



الصحة: الطاقة الإنتاجية لمصانع فاكسيرا مليار جرعة لقاح ضد كورونا سنويا

علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، على تفقد رئيس الوزراء لمصانع فاكسيرا لانتاج اللقاحات بـ 6 أكتوبر، قائلا إن مجمع مصانع فاكسيرا من أكبر المصانع وسيكون مركز إقليمي لتصنيع اللقاحات وتصديرها للدول الإفريقية .

أحب المصريين.. هيفاء وهبي: مصر تفتح ذراعيها دائما لـ لبنان

قالت الفنانة هيفاء وهبي، تعليقا على الأوضاع في لبنان:" نحن في حاجة إلى دعوات الكثيرين، ولبنان جوة قلبي ومن مصر أرسلت رسالة للبنان وأكدت فيها أنني أحبه".

وقالت هيفاء وهبي في تصريحات لها مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة "المذاع على قناة " الاولى الفضائية"، :" بقالنا فترة كبيرة مشفناش يوم حلو في لبنان ونتمنى ان تتحسن الاوضاع".



وأكملت هيفاء :" أنا أحب مصر من زمان وأحب المصريين، وفي أزمة لبنان حسيت قد ايه مصر وقفت معنا بالدعم الغذائي والقوافل الطبية ".

ولفتت:" مصر تفتح أبوابها دائما للبنان ولو انا مش موجودة في لبنان هكون في مصر وربنا يحفظ مصر وبشعر انها بلدي، وإحنا بنشوف في مصر استضافة وكرم"، مضيفة:" انا عارفة لما يكون فيه مشكلة في لبنان مصر تفتح ذراعيها لنا ".

وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة "المذاع على قناة " الاولى الفضائية"، : المصنع مقام على مساحة 6 ألاف متر مربع لانتاج لقاحات كثيرة وليس لقاحات كورونا فقط ".



استشاري يكشف حلا قويًا للحصانة من تحورات كورونا الجديدة |فيديو

قال الدكتور محمد منيسي، استشارى أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إنه فى حال تطعيم 70% من سكان القرى الأرضية فهنا يتم القول إنه تم السيطرة على جائحة كورونا ولا خوف من المتغيرات الجديدة، مشيرا إلى أن تلك التحورات لا تحدث إلا من انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.

توقعات الأرصاد الجوية لـ طقس الأيام المقبلة |تفاصيل

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال اليوم، والثلاثة أيام المقبلة.

بعد القبض عليهم.. شاهد الصور الأولى لتشكيل عصابي استولى على حسابات عملاء البنوك

عرض برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " تقريرا عن ضبط وزارة الداخلية تشكيلا عصابيا قام بالاستيلاء على أموال أحد البنوك.

مدبولى يعلن أخبارا سارة للطلاب و العاملين بالتعليم

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن الدولة وضعت خطة لـ توفير لقاحات كورونا كثيرة للمواطنين، وهناك خطة قبل بداية العام الدراسي سيتم تطعيم كل العاملين بقطاع التعليم.

مدبولي: توفير لقاحات كورونا بصورة كبيرة الأسبوع الحالي لتطعيم العاملين بالجامعات والمدارس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، أن الحكومة تسعى لتطعيم جميع العاملين بالجامعات والمدارس ، قبل البدء في العام الدراسي الجديد .

4170 وحدة بمدينة العبور لـ سكان العشوائيات.. تفاصيل

قال المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور، إن الدولة مستمرة فى توفير السكن الملائم لسكان المناطق العشوائية وغير الآمنة.

تجلطات شهيرة.. أعراض فيروس كورونا على الجسم

قال الدكتور محمد منيسي، استشارى أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إن فيروس كورونا أعراضها تكون تنفسية و20% منها أعراض جهاز هضمي، متابعا أنها من الممكن أن يصاب حاملها لميول إلى القيء والشعور بالكسل و الإلتهاب التنفسي والنهجان وإلتهاب الكبد والكلى والتجلطات الشهيرة وآلام فى البطن وإسهال.

تفاصيل اكتشاف حوت برمائي عاش في مصر قبل 43 مليون عام

قال الدكتور هشام سلام، أستاذ الحفريات بجامعة المنصورة، إن حفرية الحوت الإفريقي تم اكتشافها فى عام 2018، بـ قيادة الدكتور محمد سامح من وزارة البيئة.

غيرت رأيي مع زيادة الوعي.. هيفاء وهبي: كنت ضد لقاحات كورونا

قالت الفنانة هيفاء وهبي، إن جائحة فيروس كورونا أثرت على الحياة بشكل كبير في كافة أنحاء العالم .

وأضافت هيفاء وهبي في تصريحات لها مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة "المذاع على قناة " الاولى الفضائية"، :" كنت ضد فكرة لقاحات كورونا في البداية وكان ذلك بسبب عدم تكون حالة كبيرة من الوعي لدي ".

وتابعت هيفاء وهبي: مع مرور الوقت وتكرار حملات التوعية تغير رأيي بشكل كبير واصبحت مؤدية للقاحات كورونا من أجل الحد من انتشار الفيروس ".

95 % نسبة الشفاء.. الصحة تكشف فوائد تعديل بروتوكول علاج كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة ، إن الحالات البسيطة والمتوسطة المصابة بفيروس كورونا تم اضافة علاج جديد لها في بروتوكول علاج فيروس كورونا في مصر ، وهو عبارة عن أجسام مضادة للفيروس وتكلفتة عالية جدا .



وأضاف محمد النادي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، أن الدواء الجديد الذى تم إضافته لبروتوكول العلاج يمنع تطور حالة المريض ويمنع دخوله الي المستشفيات ويعطي نتائج فعالة جدا في علاج فيروس كورونا .



وأوضح محمد النادي ، أن نسبة الشفاء الخاصة بالبروتوكول الجديد تصل إلي 95% ونسبة الحماية دخول المستشفيات تصل إلي 70% ، لافتا إلي أن الدواء المتواجد في البروتوكول الجديد لن يتم توافره في الصيدليات ولن يتوفر إلا عن طريق وزارة الصحة .

وتابع محمد النادي، أن بروتوكول العلاج الجديد لا يغني عن التطعيم، مؤكدا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد علاج وافي كافي لـ كورونا مشيرا الي أهمية تعاطي المواطنين للقاحات وجميع اللقاحات المتوفرة في مصر فعالة وامنة جدا ، وهناك بروتوكول خاص لعلاج الأطفال سيعلن عنه خلال أيام .

أول تعليق من المتحدة على بث مباريات منتخب مصر في تصفيات المونديال

قال المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات في المتحدة للخدمات الإعلامية: نبارك للشعب المصري حصولنا على بث مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العام 2022.

وأضاف حسام صالح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن المتحدة بذلت جهدا كبيرا للحصول على بث مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم.



وتابع المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات في المتحدة للخدمات الإعلامية: دخلنا في مفاوضات مباشرة مع فيفا للحصول على البث وقدمنا عروضا مالية لهذا الأمر، مستدركا: حصلنا على حقوق بث المباريات أرضي وفضائي وإلكتروني وحصلنا على حقوق بث 6 مباريات للمنتخب المصري في التصفيات.

وأكمل المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات في المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه لأول مرة نحصل على حقوق بث مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، قضينا على احتكار قنوات معينة لمباريات تصفيات كأس العالم.



وأضاف المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات في المتحدة للخدمات الإعلامية: نقلنا بطولة العالم لكرة اليد بنجاح وكانت الأكبر من حيث عدد المنتخبات المشاركة، لافتا إلى أنه من الممكن الاستعانة بمعلقين خارج مجموعة أون تايم سبورت.