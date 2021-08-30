من قلب البحر.. محمد هانى يقضي إجازته الصيفية.. شاهد

نشر محمد هانى لاعب النادى الأهلي صورتين له من إجازته الصيفية ، عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق هانى قائلا “ Summer mood ”.

شهد د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي حفل افتتاح جراج فرع النادي بمدينة نصر بعد الانتهاء من أعمال التشييد فيه ليكون جاهزا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

وأكد محافظ القاهرة أن نادي الأهلي من المؤسسات العريقة التي تسعى إلى تطوير منشآتها وتقديم الخدمات المتميزة لأعضائها .



الجراج مقام على مساحة ٢٨ ألف م٢ ويستوعب ٧٦٥ سيارة تقريبًا وسيساهم في تحقيق السيولة المرورية في المنطقة المحيطة بالنادي.