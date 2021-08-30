الصحة: شركات أوروبية مصنعة للقاحات تفاوضت معنا للتصنيع في مصر

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، تعليقا على تفقد رئيس الوزراء لمصانع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات بـ 6 أكتوبر، إن هناك شركات أوروبية مصنعة للقاحات تفاوضت معنا للتصنيع في مصر.



وأضاف مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة "المذاع على قناة " الاولى الفضائية"، :" سوف يصبح لدينا نوع آخر من اللقاحات يتم تصنيعه في مصر بخلاف لقاح سينوفاك ".

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وتابع خالد مجاهد:" مصر تتفاوض على تصنيع لقاحات اخرى لفيروس كورونا في مصر"، مضيفا:" يتم إجراء اختبارات التشغيل الخاصة بالانظمة في مصنع انتاج اللقاحات بـ 6 أكتوبر وهناك اختيارات على منظومة التشغيل للتأكد من المأمونية الكاملة ، ومع بداية شهر نوفمبر سوف يصبح المصنع جاهز للإنتاج ".

وأكمل:" نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية عام 2021، ومن المتوقع أن تزداد الموجة الرابعة في منتصف سبتمبر وحتى شهر أكتوبر ومن الضروري اتباع الإجراءات الاحترازية والتسجيل لتلقي لقاح كورونا ".

ولفت مجاهد:" جار العمل على تطعيم كل المحتكين بالطلاب في المنظومة التعليمية للحد من انتشار فيروس كورونا في كل المدارس ".