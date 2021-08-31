الوطنية للصحافة تنظم مسابقة للإبداع الصحفي

وافق رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجى على إقامة مسابقة للمبدعين فى خمس فروع صحفية.

وقالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة ، رئيس لجنة تطوير وتقييم الأداء الصحفى على صفحتها الشخصية على الفيسبوك أن رئيس الهيئة وافق على إقامة مسابقة اقترحها رؤساء تحرير الصحف القومية وعضو الهيئة

الدكتورة فاطمة سيد أحمد فى الفروع الآتية:

١ - فن الكاريكاتير

٢- المقال الساخر

٣- مقال الرأي المتنوع

٤- المقال الخبري والذي يرتبط بخبر حيوي وانى

٥- المقال التحليلى لحدث او قضية فى مختلف المجالات السياسية - الاجتماعية - الاقتصادية - العسكرية

وأوضحت الهيئة أن يكون اختيار الموضوع جزء أساسي فى التحكيم بالمسابقة

وللعلم المسابقة مفتوحة لكل المبدعين سواء من هم فى الصحافة او خارجها وهذا على ان يكون الاختيار للمتسابقين خمسة عشر فايز ثلاثة فى كل تخصص مما سبق ذكره على أن تشمل الجائزة الاولى عشرة آلاف جنية والثانية ٧٠٠٠ جنيه والثالثة ٥٠٠٠ جنيه لكل فائز …

وتبدأ المسابقة فى الفترة من ١ : ١٥ سبتمبر وحفل تسليم الجوائز سيكون فى اكتوبر مواكبا لاحتفال انتصار جيشنا العظيم فى حرب أكتوبر .