في مقابلة عمل.. أبو يكشف كواليس أول لقاء مع زوجته..زوجته: كنت صديقة أخيه الأصغر

حل الفنان ابو ضيف اليوم في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دي ام سي " وتحدث عن مراحل حياته الاسرية والفنية نعرض لكم أبرزها :

قالت نيهال لهيطة زوجة النجم أبو ، تعرفت على أبو في الجامعة وكان دائما متواجد في الصورة ولكني كنت صديقة أخوه الأصغر، وأشارت إلى أنها قابلت أبو أكثر من مرة صدفة.



قالت نيهال لهيطة زوجة النجم أبو ، تعرفت على أبو في الجامعة وكان دائما متواجد في الصورة ولكني كنت صديقة أخيه الأصغر ، مشيرة إلى أنها قابلت أبو أكثر من مرة صدفة .



قال الفنان ابو ، قمت بعمل اغنية 3 دقات لنيهال في وقت كان بيننا فيه خلافات وكانت ستصل الي الانفصال ، ووقتها كنت في مرسي علم وفي مكان لم يكن به شبكة وكنت احاول ان افعل اي شىء من اجل ان اصالحها واغنية الف احتمال ايضا .



قال الفنان “أبو”، إنني قمت بعمل اغنية 3 دقات لـ نيهال في وقت كان بيننا فيه خلافات وكانت ستصل الي الانفصال، ووقتها كنت في مرسي علم وفي مكان لم يكن به شبكة وكنت احاول ان افعل اي شىء من اجل ان أصالحها وأغنية الف احتمال ايضا .



قالت نيهال لهيطة زوجة النجم ابو ، منذ صغري وانا احب الطبخ وبعدها بدأت بالاهتمام بالديكور ، مؤكدة أنها منذ صغرها وهي تعلم ماذا تريد أن تفعل .



قال الفنان “أبو”،أن شخصية زوجتي نيهال لا يوجد بها شيء لا يعجبني ، مؤكدا ان اكثر شيء يعجبني في نيهال هو أنها تعطي حياة للحياة وهذا يعجبني جدا .