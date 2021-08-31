أبو مسلم : الأهلي يحتاج إلى ''مساك ''.. وتمنيت عودة ريان

أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق أن الفريق الأحمر يحتاج إلى التعاقد مع لاعب قلب دفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وقال أبو مسلم في تصريحات لبرنامج '' البريمـو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :الأهلي يحتاج بشدة إلى التدعيم في مركز قلب الدفاع ، خاصةً في ظل تكرار إصابة محمود متولي ، بالإضافة إلى ابتعاد سعد سمير عن المشاركات ، لذلك أرى أن الفريق يحتاج إلى التدعيم في هذا المركز بشكل كبير .

واختتم أبو مسلم : كنت أتمنى عودة أحمد ياسر ريان إلى صفوف النادي الأهلي وحصوله على فرصته ، قبل انتقاله إلى ألتاي سبور التركي ، خاصةً بعد تألقه مع فريق سيراميكا كليوباترا خلال فترة إعارته حيث تمكن من تسجيل خمسة عشر هدفاً .

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد راحة لكل أندية الدوري الممتاز حتى يوم 21 سبتمبر المقبل .

ونشر اتحاد الكرة بيانا يوضح فيه فترة الراحة لجميع فرق الدوري وجاء كالآتي …

في ضوء ما استمع إليه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد من مقترحات مسئولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري في موسمه الجديد خلال الاجتماع الذي دعا إليه الاتحاد الأحد ومراجعة الإدارة الفنية بالاتحاد والمدير الفني للمنتخب الوطني ..

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه بحضور أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي الاتحاد منح فرق المسابقة راحة حتى 21 سبتمبر المقبل لا تقام قبله أي مباريات رسمية، وذلك حتى تتمكن الأندية من الاستعداد الجيد للموسم الجديد وحصول لاعبيها على الراحة المطلوبة ، خاصة أن الموسم المقبل يشهد ارتباطات عديدة على مستوى المنتخب الوطني والأندية المشاركة في البطولات الخارجية ، الأمر الذي ينذر بصعوبات زمنية لا تجعل ظروف اقامة المسابقة بالشكل الأمثل الذي يرجوه الجميع .



وبناء على ذلك فسوف يجري الاتحاد المصري لكرة القدم تعديلا على مواعيد يتناسب مع مد فترة الراحة، على أن يعلن هذا التعديل في وقت لاحق.