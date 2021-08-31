عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو مسلم : الأهلي يحتاج إلى ''مساك ''.. وتمنيت عودة ريان

أحمد أبو مسلم
أحمد أبو مسلم

أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق أن الفريق الأحمر يحتاج إلى التعاقد مع لاعب قلب دفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

 

وقال أبو مسلم في تصريحات لبرنامج '' البريمـو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :الأهلي يحتاج بشدة إلى التدعيم في مركز قلب الدفاع ، خاصةً في ظل تكرار إصابة محمود متولي ، بالإضافة إلى ابتعاد سعد سمير عن المشاركات ، لذلك أرى أن الفريق يحتاج إلى التدعيم في هذا المركز بشكل كبير .

 

واختتم أبو مسلم : كنت أتمنى عودة أحمد ياسر ريان إلى صفوف النادي الأهلي وحصوله على فرصته ، قبل انتقاله إلى ألتاي سبور التركي ، خاصةً بعد تألقه مع فريق سيراميكا كليوباترا خلال فترة إعارته حيث تمكن من تسجيل خمسة عشر هدفاً .

 

وأعلن  الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد راحة لكل أندية الدوري الممتاز حتى يوم 21 سبتمبر المقبل .

 

ونشر اتحاد الكرة بيانا يوضح فيه فترة الراحة لجميع فرق الدوري وجاء كالآتي …

 

في ضوء ما استمع إليه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد من مقترحات مسئولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري في موسمه الجديد خلال الاجتماع الذي دعا إليه الاتحاد الأحد ومراجعة الإدارة الفنية بالاتحاد والمدير الفني للمنتخب الوطني .. 

 

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه بحضور أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي الاتحاد منح فرق المسابقة راحة حتى 21 سبتمبر المقبل لا تقام قبله أي مباريات رسمية، وذلك حتى تتمكن الأندية من الاستعداد الجيد للموسم الجديد وحصول لاعبيها على الراحة المطلوبة ، خاصة أن الموسم المقبل يشهد ارتباطات عديدة على مستوى المنتخب الوطني والأندية المشاركة في البطولات الخارجية ، الأمر الذي ينذر بصعوبات زمنية لا تجعل ظروف اقامة المسابقة بالشكل الأمثل الذي يرجوه الجميع .


وبناء على ذلك فسوف يجري الاتحاد المصري لكرة القدم تعديلا على مواعيد يتناسب مع مد فترة الراحة، على أن يعلن هذا التعديل في وقت لاحق.

ترشيحاتنا

المتحدة للخدمات الإعلامية: حصلنا على حقوق إذاعة مباريات المنتخب بتصفيات كأس العالم

أول تعليق من عمر كمال عبدالواحد بعد انضمامه رسميًا لـ الزمالك.. فيديو

وزير الخارجية الأمريكي يعلن نقل أفراد قنصليته بأفغانستان لدولة عربية

الزمالك: تقدمنا بتظلم ضد عقوبة شيكابالا.. وسنحتفل بالدوري على طريقتنا

سرعة شحن خارقة .. سعر و مواصفات هاتف إنفينكس الذكي ZERO X Neo

أفضل أنواع التمارين لتقليل ألم المفاصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الداخلية تعلن ضبط مختطفي طفل المحلة وتحريره

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

العثور على طفل المحلة المختطف داخل مخزن مهجور.. تفاصيل

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

تقارير مغربية : بيراميدز يقترب من حسم صفقة الكرتي

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

سقط على رأسها ديكور المسرح .. نقل نهال عنبر إلى مستشفى العلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح يختتم ليالي محكى القلعة.. صور

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

فيديو

حقيقة منع هيفاء وهبي من الظهور على التلفزيون بـ هوت شورت.. فيديو

أول تعليق عن هروب مي حلمي بعد إيقاف برنامجها.. فيديو

فيديو خطف طفل المحلة وسحل والدته على يد ملثمين بالغربية.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. أزمة جديدة .. لماذا عوقب محمد رمضان بغرامة ١٢.٥ مليون جنيه

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ