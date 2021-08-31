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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تنسيق الجامعات الخاصة

التعليم العالي يوضح تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة

عادل عبد الغفار
عادل عبد الغفار

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، إن مجلس الجامعات الخاصة يقرر الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة لكافة التخصصات، و راعى بعض الفروق بين الجامعات وفقاً لبعض المتغيرات و ذلك لإتاحة شريحة كبيرة جداً من المجاميع بين الطلاب وفقاً لرغباتهم، ووفقاً لمستوى المجموع الذي حصل عليه الطالب.

 

وأضاف " عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"، أن الطالب الذي حصل علي مجموع يتراوح من 83% فأعلى أمامه فرصة للألتحاق بكلية الطب البشري في جامعة خاصة أو أهلية وفقاً للأختبار الإلكتروني الموحد.

 

واضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن كلية طب الأسنان الحد الأدني لها 78% في جامعة الملك سلمان الدولي، موضحاً أن الطلبة خريجة شعبة علمي علوم يقدر يلتحق بكلية الحاسبات و المعلومات أو علوم الحاسب.


 في سياق اخر، يبدأ تنسيق الجامعات الخاصة 2021 بعد انتهاء نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 حسب تصريحات الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، لافتا أن هناك آلية أخرى لتنسيق الجامعات الأهلية تختلف عن التنسيق بباقي الجامعات.

رابط تنسيق الجامعات الخاصة 2021

يطبق نظام التنسيق الإلكتروني الموحد هذا العام  لـ الجامعات الخاصة 2021 على حملة الشهادات المصرية (الثانوية العامة، والأزهرية، والدبلومات الفنية)، حيث يتم تنسيق حاملي هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة cpnu-admission.edu.eg ويتم قبول الطلاب بكليات الجامعات الخاصة اعتمادًا على مجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم كمعيار وحيد لتنسيق الطلاب.

وتشارك كافة الجامعات الخاصة في نظام التنسيق الإلكتروني الموحد، وتشمل القائمة الجامعات الخاصة الآتية: (مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الأهرام الكندية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستقبل، المصرية الروسية، 6 أكتوبر، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الفرنسية فى مصر، البريطانية فى مصر، سيناء "القنطرة"، النيل، فاروس، المصرية للتعلم الإلكتروني، هليوبوليس، بدر، دراية، الجيزة الجديدة، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حورس، المصرية الصينية، سفنكس، ميريت، السلام).

ويستطيع الطالب التعرف على التخصصات المختلفة لـ الجامعات الخاصة 2021 من خلال الدخول على المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات، لمعرفة التخصصات الموجودة بالجامعة، والأعداد المقررة لها، والرسوم الدراسية لكل كلية أو برنامج، وطريقة سدادها، ونظام التخفيضات اللائحية والمنح (إن وجد).

 

وزارة التعليم العالى الجامعات الخاصة الطلاب كلية الطب البشري كلية طب الأسنان

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