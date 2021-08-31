الطفل زياد: "رجعت لأبويا وأمي الحمد لله".. وشكرا للرئيس السيسي

قال زياد أحمد البحيري، الطفل المختطف بعده تحريره، اليوم، إنه يتوجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل قيادات وزارة الداخلية الذين ساهموا في تحرير وإلقاء القبض على الجناة.



وأضاف الطفل زياد- وهو في حالة فرحة- بقول "الحمد لله رجعت لحضن أبويا وأمي، واللي خطفوني حاولوا يرموني في الترعة، ولكني قاومتهم لحد ما لقيت نفسي في أيدي ضباط الشرطة، وشكرا لكل اللي دعوا ليا، وهنأوا بعودتي سالما".

وكان مسئول أمني بالغربية أعلن العثور على الطفل زياد، صاحب واقعة الاختطاف، داخل مخزن مهجور في نطاق قرية السجاعية بمركز المحلة.



وتابع المسئول الأمني أنه تم إلقاء القبض علي 3 متهمين ملثمين، وتم اقتيادهم إلى ديوان مركز المحلة لعرضهم علي النيابة العامة.

وشهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية مساء أمس، مشاركة اللواء خالد العزب مساعد وزير الداخلية للمنطقة وسط الدلتا واللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، لفرق البحث الجنائية بموقع اختطاف الطفل "زياد" على أيدي ملثمين من داخل محل تجاري بمنطقة الطريق الدائري "المحلة_ المنصورة " .

كما كلف مساعدي وزيري الداخلية في تعليمات عاجلة إلي اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بأهمية تكثيف الجهود المبذولة أمنيا للتحديد هوية المتهمين لإعادة الطفل إلي أحضان أسرته .

ووجه أعطي المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، بشكل عاجل، رئيس نيابة ثان المحلة، بفتح باب التحقيق في واقعة اختطاف طفل "زياد" الذي لم يتجاوز عمره 8 سنوات، مطالبا بتفريغ كاميرات المراقبة، وسماع أقوال شهود العيان.



كما شدد المحامي العام علي ندب خبراء من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث ورفع بصمات أصابع المتهمين الملثمين وكلفت ضباط مباحث بسرعه ضبط الجناة الهاربين.

وأضافت والدة الطفل المختطف خلال تحقيقات النيابة وهي تنهار بالبكاء "ربنا يصبرنا يا رب ويرجعك.. مش هقدر أعيش من غيرك".. كلمات معبره عن ألمها و حزنها على فقدانه، الأم المكلومة دخلت في حاله انهيار وبكاء مستمر، مشيرة إلى أن السيارة وقفت فجأة أمام المحل الخاص بها، وبداخلها 4 أشخاص، خرج أحدهم وكان ملثم الوجه ليخطف طفلها الصغير أمام عينها لتقف عاجزة أمام المشهد الأليم.

وتابعت الأم المكلومة “لله الأمر من قبل ومن بعد.. خطفوا ابني من بين أيديا وأبوه كان نايم في البيت وفروا هاربين في لمح البصر".. هكذا وصفت الأم ما حدث معها من قبل الخارجين على القانون داخل المحل الخاص بها، مضيفة وهي في حالة بكاء هستيري: ":ربنا ينتقم من الظلمة".

بداية الواقعة



الهدوء يسيطر على الحياة في مدخل مدينة المحلة، استيقظ الجميع للذهاب إلى عملهم، السيارات تصطف داخل المواقف، المواطنون أمام المطاعم وداخل المقاهي لاحتساء المشاريب، كل شيئ كان على ما يرام، قبل أن تشير عقارب الساعة إلى العاشرة صباحا، انقلبت الأوضاع رأسا على عقب، المدينة المتواضعة تحولت وكأنها قطعة من "شيكاغو" أخطر مناطق عصابات السطو المسلح في العالم.

3 رجال مدججين بالسلاح، يستقلون سيارة تقف فجأة أمام أحد المحلات، ليخرج منها رجل ملثم يختطف طفلا من بين أحضان أمه، التي دوت صرخاتها سماء المنطقة، مهرولة خلفهم تحاول باستماتة إنقاذ ابنها ذات الـ 8 سنوات، قبل أن تسقط على الأرض مغشيا عليها من هول الواقعة، وفر المتهمين هاربين.

حالة من الرعب والذعر سيطرت على قاطني المنطقة الهادئة، سرعان ما انتقلت إلى الملايين من رواد "السوشيال ميديا" بعد توثيق واقعة الاختطاف الأليمة بمطقع فيديو تم تفريغه من إحدى كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث.



حالة من الرعب والذعر سيطرت على قاطني المنطقة الهادئة، سرعان ما انتقلت إلى الملايين من رواد "السوشيال ميديا" بعد توثيق واقعة الاختطاف الأليمة بمطقع فيديو تم تفريغه من إحدى كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث.

وقال جد الطفل زياد المختطف في مدينة المحلة: “كل الأجهزة الأمنية متعاونه للضبط المتهمين الهاربين وجاري تحديد السيارة مرتكبة الواقعة “، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسي: ”انت أب لكل المصريين يا ريس، عاوزين نرجع زياد وناخد حقه من المجرمين، وبنطالب وزارة الداخلية بسرعة القبض على الجناة وإعادته سالما لأحضان الأسرة".

وطالب جد الطفل "زياد" الجهات الأمنية ببذل مزيد من الجهد لضبط المجرمين ومحاسبة مرتكبي الواقعة، مختتمة حديثه: "حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي يحاول يأذينا بجد، وأملنا في ربنا كبير".