مطاردة غريبة في الشوارع..لصوص سرقوا البنك وربطوا الرهائن فوق أسقف سيارات الهروب

قامت عصابة من لصوص البنوك في البرازيل بربط رهائنها في أسقف سيارات الهرب خلال مطاردة في مدينة أراساتوبا الجنوبية. وقالت الشرطة، إن ثلاثة أشخاص على الأقل قُتلوا خلال المطاردة، بينهم مشتبه به واحد.
وبحسب ما نشرته وكالة “بي بي سي ” البريطانية، قال مسؤولون، إن أكثر من 50 شخصاً شاركوا في عملية السرقة، حيث أغلقوا الطرق بمركبات مشتعلة وزرعوا عبوات ناسفة في جميع أنحاء المدينة.
وأصبحت عمليات السطو على البنوك أكثر تكراراً في البرازيل خلال السنوات الأخيرة، مع استخدام الرهائن دروعاً بشرية، حسب ما ذكرته (بي بي سي).
وهاجم الرجال المدججون بالسلاح ثلاثة بنوك في وسط أراساتوبا في الساعات الأولى من صباح اليوم (الاثنين) بالتوقيت المحلي.
وقال رئيس بلدية أراساتوبا، ديلادور بورغيس، إن الشرطة «كافحت للتدخل». وأضاف في تصريحات تلفزيونية «لا يمكن للشرطة أن تهاجم، ولا يمكنها مواجهتهم لأن هناك الكثير من الأرواح على المحك».
وقال، إنه لا يعرف ما إذا كان اللصوص قد أطلقوا سراح الرهائن أم لا، لكنه قال، إن قوات الأمن استعادت السيطرة على وسط المدينة.
وستظل المدارس مغلقة، وحث رئيس البلدية الناس على البقاء في منازلهم، محذراً إياهم من خطورة العبوات الناسفة المزروعة.
وأكدت الشرطة مقتل أحد المشتبه بهم وشخصين آخرين، لكنها لم تفصح عن معلومات حول كيفية وفاتهم. وأصيب ثلاثة آخرون. وقالت الشرطة أيضاً، إن اثنين من المشتبه بهم اعتُقلا.
وأفاد موقع إخباري محلي، بأن العصابة استخدمت طائرات من دون طيار لمراقبة تحركات الشرطة من الجو.