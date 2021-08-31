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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة

أر شيفية
أر شيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. 


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
الإسكندرية 31 25
وادي النطرون 34 25
طنطا 35 25
شبين الكوم 35 26
دمنهور 34 25
بلطيم 32 24
مطروح 30 24
السلوم 32 22
سيوة 37 21
بورسعيد 31 27
دمياط 31 25
الزقازيق 35 26
المنصورة 35 25
الاسماعيلية 36 24
السويس 36 25
العريش 31 25
رفح 31 24
رأس سدر 35 26
نخل 34 17
نويبع 39 29
طابا 36 25
كاترين 35 19
الطور 34 27
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 38 29
مرسى علم 37 28
الفيوم 36 26
بني سويف 36 25
المنيا 37 24
أسيوط 38 24
سوهاج 39 25
قنا 42 26
الأقصر 43 26
أسوان 43 29
ادفو 43 27
أبوسمبل 42 26
الوادي الجديد 39 27
شلاتين 40 28
أبو رماد 39 28
حلايب 36 27
رأس حدربة 36 26


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 41 31
المدينة 45 33
الرياض 44 30
المنامة 40 33
أبوظبي 42 31
الدوحة 40 33
الكويت 44 29
دمشق 38 19
بيروت 30 27
عمان 34 21
القدس 29 23
غزة 31 25
بغداد 47 28
مسقط 30 28
صنعاء 26 17
الخرطوم 39 29
طرابلس 34 27
تونس 35 25
الجزائر 26 24
الرباط 25 19

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 34 19
اسطنبول 29 20
إسلام آباد 30 23
نيودلهي 29 26
جاكرتا 31 25
بكين 29 19
كوالالمبور 31 23
طوكيو 31 22
أثينا 31 21
روما 28 17
باريس 22 13
مدريد 33 21
برلين 19 12
لندن 19 13
مونتريال 25 16
موسكو 25 16
نيويورك 30 21
واشنطن 32 21
نواكشوط 33 27
أديس أبابا 22 13

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