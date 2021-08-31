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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تسجل 37 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت جميع الإصابات قادمة من الخارج، كما لم تسجل أي حالات محلية، وكذلك لم تسجل حالات وفاة جديدة.

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إعلان جديد من الصحة العالمية بشأن الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاحات كورونا

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الصحة العالمية تحذر من وفاة نحو ربع مليون شخص بكورونا في أوروبا

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 14 حالة جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 443 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني إلى 94879، مع عدم تغيير عدد الوفيات عند 4636.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، أن الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاحات الوقاية من فيروس كورونا هي وسيلة لحماية الأكثر عرضة للخطر من المرض و"ليست رفاهية".

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، في إفادة صحفية، إن "جرعة ثالثة تنشيطية من اللقاحات ليست رفاهية وليست مأخوذة من شخص آخر لا يزال ينتظر جرعته الأولى. إنها بالأساس وسيلة للحفاظ على حماية الأكثر عرضة للخطر من المرض".

وأضاف أن "المزيد من الدراسات تظهر أن جرعة ثالثة تحافظ على سلامة الأشخاص المعرضين للخطر وهذا ما يحدث في الكثير من البلدان في منطقتنا".

وحث كلوج الدول الأوروبية التي لديها فائض من اللقاحات على مشاركتها مع الدول الأخرى خاصة بلدان أوروبا الشرقية وإفريقيا.

فيروس كورونا المستجد منظمة الصحة العالمية كوفيد19 كورونا في الصين لجنة الصحة الوطنية الصينية

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