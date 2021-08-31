الصين تسجل 37 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت جميع الإصابات قادمة من الخارج، كما لم تسجل أي حالات محلية، وكذلك لم تسجل حالات وفاة جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 14 حالة جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 443 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني إلى 94879، مع عدم تغيير عدد الوفيات عند 4636.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، أن الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاحات الوقاية من فيروس كورونا هي وسيلة لحماية الأكثر عرضة للخطر من المرض و"ليست رفاهية".

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، في إفادة صحفية، إن "جرعة ثالثة تنشيطية من اللقاحات ليست رفاهية وليست مأخوذة من شخص آخر لا يزال ينتظر جرعته الأولى. إنها بالأساس وسيلة للحفاظ على حماية الأكثر عرضة للخطر من المرض".

وأضاف أن "المزيد من الدراسات تظهر أن جرعة ثالثة تحافظ على سلامة الأشخاص المعرضين للخطر وهذا ما يحدث في الكثير من البلدان في منطقتنا".

وحث كلوج الدول الأوروبية التي لديها فائض من اللقاحات على مشاركتها مع الدول الأخرى خاصة بلدان أوروبا الشرقية وإفريقيا.