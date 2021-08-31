البرازيل تتراجع عن خطة حضور الجمهور أمام الأرجنتين

قررت السلطات البرازيلية إلغاء خطة السماح بحضور 12 ألف متفرج خلال مواجهة البرازيل والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، يوم الأحد المقبل.

وقال اتحاد الكرة المحلي إن السبب هو الافتقار للوقت للاستعداد لهذا الأمر.

ووعد الاتحاد البرازيلي سابقا بحضور 12 ألف مشجع في أول خطوة نحو عودة محتملة للمشجعين إلى ملاعب البرازيل بعد غياب نحو عام ونصف العام بسبب جائحة كوفيد-19.

وبدلا من ذلك سيتم توجيه 1500 دعوة للحضور في ملعب كورنثيانز الذي تبلغ سعته أكثر من 48 ألف متفرج.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان إنه بعد مباحثات مع سلطات الصحة المحلية تقرر أن الوقت ليس كافيا لتنظيم عملية بيع التذاكر وتنظيم إجراءات فحوص كوفيد-19 المطلوبة من المشجعين قبل دخول الملعب.

وستكون القمة المرتقبة بين عملاقي أمريكا الجنوبية هي الثانية ضمن 3 مباريات لكل منتخب في تصفيات كأس العالم خلال الفترة 2-9 سبتمبر المقبل.

وستلعب البرازيل مع تشيلي يوم الخميس، وبعد أن تواجه الأرجنتين، ستلعب مع بيرو في 9 سبتمبر.

وتتصدر البرازيل تصفيات أمريكا الجنوبية بعد 6 مباريات وبفارق 6 نقاط عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني.

وتتأهل أول 4 فرق بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.