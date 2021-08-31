عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البرازيل تتراجع عن خطة حضور الجمهور أمام الأرجنتين

صدى البلد

قررت السلطات البرازيلية إلغاء خطة السماح بحضور 12 ألف متفرج خلال مواجهة البرازيل والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، يوم الأحد المقبل.

 

وقال اتحاد الكرة المحلي إن السبب هو الافتقار للوقت للاستعداد لهذا الأمر.

 

ووعد الاتحاد البرازيلي سابقا بحضور 12 ألف مشجع في أول خطوة نحو عودة محتملة للمشجعين إلى ملاعب البرازيل بعد غياب نحو عام ونصف العام بسبب جائحة كوفيد-19.

 

وبدلا من ذلك سيتم توجيه 1500 دعوة للحضور في ملعب كورنثيانز الذي تبلغ سعته أكثر من 48 ألف متفرج.

 

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان إنه بعد مباحثات مع سلطات الصحة المحلية تقرر أن الوقت ليس كافيا لتنظيم عملية بيع التذاكر وتنظيم إجراءات فحوص كوفيد-19 المطلوبة من المشجعين قبل دخول الملعب.

 

وستكون القمة المرتقبة بين عملاقي أمريكا الجنوبية هي الثانية ضمن 3 مباريات لكل منتخب في تصفيات كأس العالم خلال الفترة 2-9 سبتمبر المقبل.

 

وستلعب البرازيل مع تشيلي يوم الخميس، وبعد أن تواجه الأرجنتين، ستلعب مع بيرو في 9 سبتمبر.

 

وتتصدر البرازيل تصفيات أمريكا الجنوبية بعد 6 مباريات وبفارق 6 نقاط عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني.

 

وتتأهل أول 4 فرق بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

البرازيل الأرجنتين البرازيل والأرجنتين تصفيات أمريكا الجنوبية كأس العالم 2022 12 ألف متفرج

ترشيحاتنا

توجيه الرئيس بإقامة مجمع متكامل للورش الحرفية بمدينة الأمل يتصدر عناوين الصحف

مشهد النهاية.. ماذا قال مانويل جوزيه عن وفاة محمد عبدالوهاب

أبرز إحصائيات محمد عبد الوهاب مع الأهلي ومنتخبات مصر

في ذكرى رحيل محمد عبدالوهاب .. أبرز الكلمات التي ما زالت عالقة في أذهان الأهلاوية

حدث ليلا| الأمن يحرر طفل الغربية ويعتقل خاطفيه.. خالد يوسف يعود.. مفاجأة عن عقوبة شيكابالا.. محاولة حوثية لاستهداف مطار أبها

بارالمبياد طوكيو.. التونسي ياسين جينيشي يتوج بفضية منافسات رمي الجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

تقارير مغربية : بيراميدز يقترب من حسم صفقة الكرتي

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

التعليم العالي: 118 ألفا و280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

ليس ريان فقط.. شوبير يعلن رحيل مهاجم الأهلي رسميا إلى الدوري التركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح يختتم ليالي محكى القلعة.. صور

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

فيديو

محمد عبدالوهاب.. نسر الأهلي الحي في القلوب رغم وفاته منذ 15 عاما | فيديو

حقيقة منع هيفاء وهبي من الظهور على التلفزيون بـ هوت شورت.. فيديو

أول تعليق عن هروب مي حلمي بعد إيقاف برنامجها.. فيديو

فيديو خطف طفل المحلة وسحل والدته على يد ملثمين بالغربية.. القصة الكاملة

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ