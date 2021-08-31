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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خدمات تهمك| السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن وظائف خالية.. فتح التسجيل بموقع تنسيق المرحلة الثانية 2021.. ضوابط التنازل عن تراخيص المحال التجارية

خدمات تهمك
خدمات تهمك

يُبرز موقع صدى البلد، أخبار الخدمات التي قدّمها للقراء خلال الـ24 ساعة الماضية، في السطور التالية..

 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021 في محافظات مصر

الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة

أفضل أنواع التمارين لتقليل ألم المفاصل

سعر و مواصفات هاتف إنفينكس الذكي ZERO X Neo

ضوابط التنازل عن تراخيص المحال التجارية

الميكانيكي بيقولك .. 5 أشياء قد تدمر سيارتك سريعًا

فتح التسجيل بموقع تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر هذا الرابط

بمرتب 38 ألف دولار.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن وظائف خالية

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