فرحة لم تكتمل.. قصة عودة محمد عبد الوهاب من الإمارات للأهلي حتى وفاته

رحل اللاعب محمد عبد الوهاب في 31 من أغسطس عام 2006، ويعتبر أحد أبرز اللاعبين المصريين فى الجناح الأيسر، والذى حقق مع ناديه الأهلي، ومنتخب مصر الوطني، عددا من البطولات المهمة.

وفارق محمد عبد الوهاب، الحياة إثر أزمة قلبية أصيب بها خلال مران الأهلي عن عمر ناهز الـ 23 عامًا.

صدى البلد يستعرض قصة عودة الراحل محمد عبد الوهاب من الإمارات وحتى لحظة وفاته.

الاحتراف فى الامارات

شارك محمد عبد الوهاب فى كأس العالم بالإمارات، وازداد تألقا بعد أن أعاده حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب إلى مركز الجناح الأيسر المدافع الذى يجيد فيه.

وخلال كأس العالم جذب عبد الوهاب أنظار نادي الظفرة الإماراتي الذى يلعب فى الدرجة الثانية وضمه من الألومنيوم لمدة 5 سنوات بدأت عام 2003، ولم يلعب مع الظفرة، في أغرب حالة تعاقد بأندية الإمارات.

محمد عبد الوهاب لم يرتد قميص الظفرة؛ حيث قام بإعارة اللاعب في الموسم الأول إلى إنبي، وسارع الأهلي باستعارته لمدة موسمين من الظفرة.

أزمة فسخ العقد

عقب إعارة محمد عبدالوهاب إلى النادي الأهلي نشبت أزمة بينه وبين نادي الظفرة الإماراتي وقام بفسخ عقده بعد انتهاء المهلة التي حددها للرد علي الفاكس الذي أرسله إلى الاتحاد وتوجه اللاعب إلي مقر اتحاد الكرة لإرسال فاكس آخر إلي الاتحاد الإماراتي للتأكيد علي تمسكه بالبقاء مع الأهلي، ورفضه العودة إلي نادي الظفرة لظروف التجنيد.

وطلب عبدالوهاب ٱنذاك من ناديه الإماراتي سرعة حسم أمره حتي يتسني له الانتظام مع الأهلي بشكل رسمي، خاصة أن ارتباطه مع الفريق غير شرعي، ولا يحق له المشاركة في المباريات الرسمية مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ولم يسافر عبدالوهاب مع الفريق إلى معسكر فرنسا.

واستغل محمد عبدالوهاب وجود ثغرة جديدة في عقده تمكن من خلالها إنهاء ارتباطه مع نادي الظفرة بعد دفع شرط جزائي قيمته 500 ألف جنيه بخلاف بند التجنيد الموجود في العقد والذي يتيح له فسخ العقد ودفع 17 ألف جنيه مع تعويض ناديه مادياً عن السنوات الماضية.

نقطة تحول

نقطة التحول الأساسية جاءت خلال مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا نوفمبر 2005؛ بعد تألقه فيها، ليصبح أحد العوامل الأساسية في حصد الأهلي للقب الرابع من دوري أبطال أفريقيا وضمه لخزائنه.

بطولات الأهلي والمنتخب

حقق الراحل محمد عبد الوهاب خلال مشواره القصير فى الملاعب 10 بطولات، منها 7 مع الأهلى و3 مع المنتخبات.

شارك مع الأهلى فى 26 مباراة للدورى العام.. و9 مباريات بدورى أبطال إفريقيا.. وشارك فى مباراة السوبر الإفريقية التى فاز بها الأهلى عام 2006.

أزمة قلبية

فارق الحياة وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها فى 31 أغسطس من عام 2006، إثر أزمة قلبية أصيب بها خلال مران الأهلى عن عمر ناهز الـ 23 عامًا.