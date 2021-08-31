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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أخبار المحافظات| الأمن يحرر الطفل زياد المختطف في الغربية.. 447 مشروعا خدميا ضمن حياة كريمة بأبو قرقاص.. غلق شواطئ مطروح

أخبار محافظات مصر
أخبار محافظات مصر

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الـ24 ساعة الماضية.

 

سكرتير عام محافظة الجيزة يشهد إحدى بروفات التدريب العملى صقر 83...شاهد

الامن ينجح في اعادة زياد المختطف في المحلة.. وأم الطفل: روحي فدا ابني وشكرا لرئيسنا وللداخلية 

مطروح خلال 24 ساعة..غلق شواطئ الأبيض وعجيبة بسبب ارتفاع الأمواج..والتعليم يستعد لامتحانات الثانوية العامة

مؤتمر جماهيري بسباعية أسوان للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل

محافظ بني سويف يتابع مع الري الموقف التنفيذي لأعمال تبطين الترع

محافظ المنيا: 447 مشروعاً خدميا ضمن مبادرة حياة كريمة بأبو قرقاص

محافظ الإسكندرية يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة عدة قضايا

إعفاء من الرسوم.. التفاصيل الكاملة لعبور أكبر مستشفى عائم بقناة السويس

ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بمركز المحمودية بالبحيرة

الوادي الجديد في 24 ساعة.. محافظ الوادي الجديد يتفقد محطة مياه شرب اللواء صبيح بالفرافرة وعددا من تقسيمات مباني الشباب

محافظ أسوان يتابع المشروع السويسري لتحسين مياه الشرب

الغضبان يتفقد مصنع ميجا باك لإنتاج الفوم والبلاستيك بجنوب بورسعيد"صور"

 

 

 

 

 

 

 

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