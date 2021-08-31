أخبار المحافظات| الأمن يحرر الطفل زياد المختطف في الغربية.. 447 مشروعا خدميا ضمن حياة كريمة بأبو قرقاص.. غلق شواطئ مطروح

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الـ24 ساعة الماضية.

مؤتمر جماهيري بسباعية أسوان للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل