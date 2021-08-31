أبرز إحصائيات محمد عبد الوهاب مع الأهلي ومنتخبات مصر

رحل اللاعب الخلوق محمد عبد الوهاب، في 31 من أغسطس عام 2006، أحد أبرز اللاعبين المصريين فى الجناح الأيسر والذى حقق مع ناديه الأهلى ومنتخب مصر الوطنى عديدًا من البطولات المهمة.

وفارق محمد عبد الوهاب، الحياة إثر أزمة قلبية أصيب بها خلال مران الأهلى عن عمر ناهز الـ 23 عامًا.

صدى البلد يرصد أبرز احصائيات الراحل محمد عبد الوهاب مع الاهلي ومنتخب مصر.

ولد محمد محمد عبدالوهاب 1 أكتوبر 1983 وبدأ مشواره الكروي وهو في الرابعة عشر من عمره بمركز شباب سنورس بمحافظة الفيوم.

ثم رشحه مدربه للذهاب إلى اختبار البراعم بالزمالك واجتازها بنجاح واستمر في التدريب مع فرق الناشئين بالزمالك لمدة 4 أشهر، ولكن والده رفض التوقيع على استمارات القيد بالزمالك نظرًا فانتقل عبدالوهاب لمركز شباب الألومنيوم.

منتخب الشباب

وتألق عبدالوهاب في صفوف الألومنيوم وكان تألقه سببًا في اختيار الكابتن حسن شحاته المدير الفني لمنتخب الشباب عام 2003، للمشاركة مع المنتخب في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب في بوركينافاسو.

واصل عبد الوهاب تألقه مع المنتخب، وأحرز هدفًا حاسمًا في شباك أصحاب الأرض في مباراة الدور قبل النهائي من ركلة حرة مباشرة.

وبرز عبدالوهاب بشدة كلاعب يساري يتميز بتسديدات قوية وكرات عرضية متقنة، ثم شارك بعد ذلك في كأس العالم بالإمارات.

المنتخب الأول

وخلال كأس العالم، انجذبت أنظار نادي الظفرة الإماراتي الذي كان يلعب في الدرجة الثانية إلى عبدالوهاب ونجح فى ضمه من الألومنيوم لمدة 4 أعوام، ولم يلحق أن يرتدي قميص الظفرة حيث أعاره النادي في الموسم الأول إلى إنبي ثم ضمه الإيطالي ماركوتارديللي للمنتخب الأول استعدادًا لتصفيات كأس العالم، وسدد عبد الوهاب هدفًا في شباك السودان في مستهل مباريات التصفيات.

النادى الأهلى

وعقب تألق عبدالوهاب في كأس العالم، سارع النادي الأهلي إلى استعارته لمدة موسمين من الظفرة، ولكنه لم يشارك طوال الموسم الأول مع الفريق سوى في شوط واحد أمام أسمنت أسيوط وتم استبداله بعد فترة قصيرة من المباراة.

وفي الموسم الثاني لـ عبدالوهاب مع الأهلي بدأ يدخل تشكيلة المارد لوقت أكبر حتى جاءت مبارة الأهلي والنجم الساحلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في نوفمبر 2005 عندما دخل بديلًا لـ«جيلبرتو» بعد مرور 10 دقائق فقط من المباراة.

وقدّم عبدالوهاب، أداءًا مبهرًا، حيث نظم كرة عرضية رائعة أحرز منها أسامة حسني هدفًا، وحصل بعدها على فرصة ذهبية بالمشاركة مع الفريق باستمرار بعد إصابة جيلبرتو البالغة حتى أصبح أحد أبرز لاعبي القلعة الحمراء.

وقاد اللاعب الراحل الجبهة اليسرى للأهلي في النصف الثاني من موسم 2005 – 2006، حتى فارق الحياة في 31 أغسطس من عام 2006، إثر إصابته بأزمة قلبية خلال مران الأهلي، عن عمر ناهز الـ 23 عامًا.

أهدافه وبطولات

سجل محمد عبدالوهاب 3 اهداف مع الاهلى اولها في مرمى الكروم في الإسكندرية يوم 18 فبراير 2006، وفاز الاهلى 3-0، قبل أن يهز شباك فريقي إنبي والإسماعيلي

وفي كأس مصر.

ساهم في فوز الاهلى بالكأس موسم 2005-2006 وسجل هدفين أمام فريقي أسمنت السويس في دور الثمانية وحرس الحدود في نصف النهائي، وشارك محمد عبد الوهاب في جميع مباريات البطولة الخمس.

انجازات دورى الأبطال والسوبر

فى دورى أبطال أفريقيا، شارك محمد عبد الوهاب في 9 مباريات وسجل هدفاً في مرمى توسكر الكينى في إياب دور الـ 32 بالقاهرة يوم الجمعة 31 مارس 2006، وفاز الأهلى 3-0، كما شارك في مباراة السوبر الأفريقية التي فاز بها الاهلى عام 2006.

ألقاب بقميص الاهلي والمنتخب

حقق محمد عبدالوهاب 10 بطولات منها 7 مع الاهلي و3 ألقاب مع المنتخبات.

وعلى الصعيد الأفريقي، فاز عبدالوهاب مع الاهلي بكأس دوري أبطال أفريقيا عام 2005، وكأس السوبر الأفريقية عام 2006، وكأس أفريقيا للشباب بوركينا فاسو عام 2003، وكأس العالم العسكرية في ألمانيا 2005، وكأس أمم أفريقيا في مصر 2006.

أمم أفريقيا ٢٠٠٦

كأس الأمم الإفريقية 2006 كانت بمثابة عربون المحبة بين الراحل محمد عبد الوهاب والجماهير المصرية بمختلف انتماءاتهم بعد تقديم اللاعب بطولة رائعة رغم وجود لاعبين أمثال طارق السيد وسيد معوض وأحمد مسلم، ويشارك فى 5 مباريات من أصل 6 مباريات خاضها المنتخب فى البطولة التى استضافتها مصر.

