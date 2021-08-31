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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع: الغضب والخوف يتزايدان بين الكنديين بسبب كورونا

علم كندا
علم كندا

كشف استطلاع حديث حول الانتخابات الفيدرالية المقبلة في كندا، عن غضب متزايد بين الكنديين بشأن التصويت خلال الموجة الرابعة من جائحة كورونا.
ورد حوالي 1500 كندي على الاستطلاع الذي أجرته شبكة "جلوبال نيوز"، والذي سأل المستجيبين عن مشاعرهم تجاه الحملة وكيف يخططون للمشاركة في الانتخابات.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيبسوس بابليك"، داريل بريكر لهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز": "إن عددًا كبيرًا من الكنديين لا يعتقدون ببساطة أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء الحملة. إنهم غير راضين عن حقيقة أننا نقوم بذلك خلال فترة الوباء".
ويُظهر استطلاع الرأي عادة أنه عندما ينزعج الناس من إطلاق حملة ما، فإنهم يتخطونها بسرعة ويركزون على قضايا الحملة. لكن هذا لم يحدث هذه المرة.
وقال بريكر: "ازداد الإحباط والقلق بشأن الانتخابات منذ أن طرح منظمو الاستطلاعات السؤال لأول مرة قبل أكثر من أسبوع".
وأضاف أن هناك سببين وراء نفور الكنديين من إجراء انتخابات هذا الخريف: الأول هو الخوف: مع استمرار انتشار سلالة الدلتا المعدية في جميع أنحاء البلاد، وقلق الناس على سلامتهم.. يشعر الناس أنه من المجازفة أن يظهروا للتصويت في الانتخابات.. والثاني هو شعور الناس بالسخرية.

 وأوضح بريكر: "إنهم يشعرون أنهم مطالبون بالمخاطرة دون سبب وجيه".

الانتخابات الفيدرالية كندا جائحة كورونا سلالة الدلتا الخريف

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