عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفيلم المصري «رسالة إلى صديقي في فرنسا» يشارك بمهرجان «LUCAS»

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم

أعلن المخرج الشاب أكرم محمود البزاوي، مشاركة فيلمه الروائي القصير "رسالة إلى صديقي في فرنسا" في الدورة الـ44 من مهرجان "LUCAS" التي تقام في ألمانيا خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 7 أكتوبر المقبلين.
وقال مخرج الفيلم أكرم البزاوي إنه يشعر بسعادة كبيرة لمشاركة فيلمه في مهرجان كبير يعد من أقدم وأهم المهرجانات السينمائية في العالم للطفل، وينظمه معهد السينما في ألمانيا، موضحا أن الفيلم من المقرر أن يشارك ضمن أقسام المسابقة في الفئات العمرية "8+" و"13+".
وكشف البزاوي عن أنه يترقب أيضا مشاركة فيلمه "رسالة إلى صديقي في فرنسا" خلال الفترة المقبلة في أكثر من مهرجان دولي مهم، ومن أبرز المهرجانات التي سيشارك بها في شهر سبتمبر المقبل مهرجان "نوتنجهام" السينمائي الدولي في بريطانيا، ومهرجان "تايلاند" السينمائي الدولي.
جدير بالذكر أن الفيلم تواجد بقوة خلال الفترة الأخيرة في المهرجانات السينمائية العالمية، وما زال يحظى بمشاركات في كبرى المحافل الدولية، حيث وصلت مشاركاته حتى الآن إلى 14 مشاركة، واستطاع أن يقتنص العديد من الجوائز، كان آخرها حصوله على جائزتين من مهرجان "فاتن حمامة" السينمائي الدولي الذي أقيمت فعاليات دورته السابعة افتراضيًا في لندن في مايو الماضي، كما حصل على جائزة أفضل فيلم في المسابقة الرسمية لأفلام الطفل من مهرجان "بلغاوم" في الهند، وتُوج بطل الفيلم جون ملاك بثلاث جوائز حتى الآن.
الفيلم تدور أحداثه حول طفل وحيد يقرر كتابة رسالة إلى صديقة في فرنسا، وهو صديق من واقع خياله تعرف عليه عن طريق مدرسته، ويعد هذا الفيلم الثاني للمخرج أكرم البزاوي، بعد فيلمه التسجيلي القصير "رحلة البحث عن أبو العربي"، الذي شارك به في العديد من المهرجانات.

رسالة إلى صديقي في فرنسا مهرجان LUCAS المخرج الشاب أكرم محمود البزاوي المهرجانات السينمائية فرنسا

موضوعات متعلقة

توجيه الرئيس بإقامة مجمع متكامل للورش الحرفية بمدينة الأمل يتصدر عناوين الصحف

الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة

3 ساعات ..الصين تقرر تحديد وقت ألعاب الأطفال عبر الإنترنت

السفير أحمد أبوزيد يستعرض الفرص الاستثمارية في مصر أمام مجلس الأعمال الكندي العربي

ميار شريف تودع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس من الدور الأول الرئيسي

"الدفاع الأمريكية": العمليات العسكرية في أفغانستان لا تزال جارية

متظاهرون غاضبون يستهدفون الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء الكندى

ذا هيل: بدء الساعات الأخيرة لمغادرة القوات الأمريكية أفغانستان

ترشيحاتنا

اليابان تؤكد أول حالة إصابة بنوع جديد من متغير دلتا

إنفوجراف.. تعرف على رسوم العمل بمهنة السايس

الكويت.. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه المقبل في المطار ..ما السبب؟

792 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31 -8-2021

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 31- 8-2021

بعد فشل ضم مبابي.. ريال مدريد يحسم صفقة كامافينجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

تقارير مغربية : بيراميدز يقترب من حسم صفقة الكرتي

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

التعليم العالي: 118 ألفا و280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

الهند تسجل حوالي 31 ألف إصابة جديدة بـ كورونا و350 وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح يختتم ليالي محكى القلعة.. صور

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

فيديو

محمد عبدالوهاب.. نسر الأهلي الحي في القلوب رغم وفاته منذ 15 عاما | فيديو

حقيقة منع هيفاء وهبي من الظهور على التلفزيون بـ هوت شورت.. فيديو

أول تعليق عن هروب مي حلمي بعد إيقاف برنامجها.. فيديو

فيديو خطف طفل المحلة وسحل والدته على يد ملثمين بالغربية.. القصة الكاملة

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ