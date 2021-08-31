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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها شرب الماء بكثرة.. 7 عادات عليك التوقف عنها

صدى البلد

7 عادات صحية عليك التوقف عن القيام بها فقد تؤدي إلى إصابتك بالعديد من المشاكل الصحية إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى 

1. تجنب الدهون

يعتقد البعض  أن الدهون قد تكون  ضارة بأجسامنا ، في حين أن الحقيقة هي أن الدهون صحية تمامًا. فقط اختر الدهون المناسبة.

 اختر زيت جوز الهند أو السمن أو مصادر الدهون الجيدة الأخرى مثل البطاطا الحلوة والأفوكادو واللوز وما إلى ذلك ، خاصة إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات ، فقم بتعبئة جسمك بهذه الدهون الصحية.

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2. شرب الكثير من الماء

من كان يعلم أن هذه العادة الصحية البسيطة المتمثلة في شرب الماء يمكن أن تكون غير صحية  إن شرب ما يقرب من 3 إلى 4 لترات من الماء هو في الواقع صحي جدًا وجيد لجسمك وبشرتك. لكن المبالغة في ذلك يمكن أن تكون ضارة. يمكن أن يسبب تهيج معدتك ، واستنفاد البوتاسيوم والتسبب في نقص صوديوم الدم  ويجعلك تشعر بالغثيان والدوار والصداع.

3. تناول الصودا الدايت

 تناول الدايت صودا يمكن أن يزيد وزنك بالفعل. الصودا بشكل عام يمكن أن تتلف أسنانك البيضاء الجميلة وتؤذي تلك الابتسامة البيضاء اللؤلؤية.

5. تجنب الشمس تماما


أشعة الشمس هي مصدر لفيتامين د الذي تحتاجه أجسامنا بكمية كبيرة. تجنب الشمس تمامًا سيجعلك ناقصًا في فيتامين د. من الأفضل أن تعرض نفسك لمدة 15 دقيقة على الأقل من شمس الصباح كل يوم لاحتياجات جسمك من فيتامين د.


6. تخطي الوجبات


إذا كنت تعتقد أن تخطي وجبة ما يعني استهلاك سعرات حرارية أقل ، فلا يمكن أن تكون مخطئًا. عندما تتخطى إحدى الوجبات ، يمكن أن تشعر بالجوع أكثر حتى تتناول الوجبة التالية. 

7. تناول أغذية مجمدة 

  قد تحتوي أطعمة  المجمدة على كمية أكبر من الصوديوم للمساعدة في الحفاظ عليها لفترة أطول. يمكن أن ترفع هذه الكمية العالية من الصوديوم مستويات الكوليسترول لديك وتشكل تهديدًا لصحة القلب.

المشاكل الصحية الدهون الكثير من الماء الصودا الدايت تخطي الوجبات

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