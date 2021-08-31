محافظ الشرقية: مشروعات الرئيس السيسي لتطوير القرى "عبقرية"

قال الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية: إن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي هي مبادرات "عبقرية"، ولها أهداف محددة، وميزانية محددة، وأسلوب رقابي محدد؛ مؤكدا أن مبادرات الرئيس "حياة كريمة" سيكون لها مردود إيجابي على تطوير العديد من المراكز.

وأضاف الدكتور اللواء ممدوح غراب، خلال لقائه لـ برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أكبر مركز موجود بمحافظة الشرقية يمثل 31 % من مساحتها، وبه 41 قرية ، موضحا أن من ضمن هضا العدد الضخم لم يكن هناك سوى قريتين فقط المتواجد فيهم خدمة الصرف الصحي.

وتابع " غراب " أن المبادرة التي تكون لها أهداف محددة من ناحية الوقت ، تمثل نفعا كبيرا جدا لمشكلات منذ سنوات كبيرة .

وأشار إلى أن اختيار مركز " الحسينية " تم من خلال نظام " الاسكور " ، وهو الذي يحدد نسبة الفقر والكثافة السكنية ، واحتل هذا المركز المرتبة الأولى في انعدام العديد من الخدمات ، وهم حوالي 12 خدمة أساسية .

واستطرد: أدين بالشكر لأهالي المركز لأننا المحافظة الوحيدة التي لم تجد مشكلة في توفير الأراضي ، متابعا : " الأهالي تبرعوا بحوالي 202 قطعة أرض للخدمات الجديدة".