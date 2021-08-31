إنفوجراف.. تعرف على رسوم العمل بمهنة السايس

حرصت الدولة على إعادة الانضباط في الشوارع وعودة الشارع ملكا للمارة وتنظيم حركة المرور والقضاء على بلطجية الشوارع المدعين امتهانهم لمهنة السايس دون اسى ضوابط.

ونظمت الدولة مهنة السايس، حيث أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارا رقم 5 لسنة 2021 بشأن العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون انتظار السيارات في الشوارع.



ونص القرار على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع المشار إليه، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

وحول الرسوم المقررة لاستخراج الرخصة للأشخاص التابعين للشركات أو الأفراد الذين يعملون بمهنة السايس :

فى الأحياء والمدن والمراكز:

-من مركبة إلى 20 مركبة 1000 جنيه

-من 21 مركبة فأكثر 2000 جنيه

وفى عواصم المحافظات والمدن الجديدة:

-من مركبة إلى 20 مركبة 1500 جنيه

-من 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه

وفى الأماكن المميزة:

-من مركبة إلى 20 مركبة 2000 جنيه

-من 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه