دراسة: الاستغناء عن نوع واحد من الطعام يقلل مخاطر إصابتك بأمراض القلب

هناك حوالي 7.6 مليون شخص يعيشون بأمراض القلب أو الدورة الدموية في المملكة المتحدة: أربعة ملايين رجل و 3.6 مليون امرأة وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية. تقول أحدث دراسة أنه يمكنك تقليل المخاطر بشكل كبير عن طريق الاستغناء عن نوع واحد من الطعام. ما هذا؟



مرض القلب التاجي (CHD) هو سبب رئيسي للوفاة في كل من المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. تنجم أمراض القلب عن انسداد أو إبطاء تدفق الدم بسبب تراكم الأنسجة الدهنية في الشرايين. تنصح دراسة جديدة بالاستغناء عن نوع واحد من الطعام الذي يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بحالة تهدد الحياة.





كشفت دراسة جديدة أن قطع 20 في المائة من السكر من الأطعمة المعلبة و 40 في المائة من المشروبات يمكن أن يمنع 2.48 مليون حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية والسكتات القلبية.

قام فريق من الباحثين من مستشفى ماساتشوستس العام (MGH) ، وكلية فريدمان لعلوم وسياسة التغذية بجامعة تافتس ، وكلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة ، وإدارة الصحة والصحة العقلية بمدينة نيويورك (NYC DOH) بإنشاء نموذج لرؤية آثار التقليل البراغماتي للسكر وكيف يؤثر على صحة المرء.

يرتبط استهلاك الأطعمة والمشروبات السكرية ارتباطًا وثيقًا بالسمنة والأمراض مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية ، وهي السبب الرئيسي للوفاة.

"السكر هو أحد أكثر المواد المضافة وضوحًا في الإمدادات الغذائية لتقليلها إلى كميات معقولة".

"تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الوقت قد حان لتنفيذ برنامج وطني بأهداف طوعية لخفض السكر ، والذي يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الصحة والتفاوتات الصحية والإنفاق على الرعاية الصحية في أقل من عقد من الزمان."





نظرت دراسة أخرى نشرت في JAMA Internal Medicine في الآثار الضارة للسكر المضاف على القلب.

وجد ارتباطًا بين اتباع نظام غذائي عالي السكر وزيادة خطر الوفاة من أمراض القلب.

على مدار الدراسة التي استمرت 15 عامًا ، كان الأشخاص الذين حصلوا على 17 إلى 21 في المائة من سعراتهم الحرارية من السكر المضاف أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 38 في المائة مقارنة بأولئك الذين استهلكوا 8 في المائة من السعرات الحرارية كسكر مضاف.

"بشكل أساسي ، كلما زاد تناول السكر المضاف ، زادت مخاطر الإصابة بأمراض القلب".



يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من السكر المضاف إلى رفع ضغط الدم وزيادة الالتهابات المزمنة ، وكلاهما من المسارات المرضية لأمراض القلب.

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر أيضًا إلى تسوس الأسنان المرتبط بأمراض القلب.

في حين أن هذا الرابط لا يزال خاضعًا للبحث ، هناك أدلة كافية تربط تسوس الأسنان بأمراض القلب والأوعية الدموية التي يوصي بها أطباء الأسنان وأطباء القلب بتقليل استهلاك السكر وإجراء فحوصات وتنظيف الأسنان بانتظام لمكافحة هذا الخطر.

هناك بعض الأدلة على أن الأفراد المصابين بأمراض اللثة لديهم أوعية دموية أكثر سمكًا في أعناقهم وأن العدوى منخفضة المستوى المستمرة يمكن أن تؤثر سلبًا على القلب.

يشمل تلف السكريات على القلب ما يلي:

زيادة احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، والذي بدوره يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

ارتفاع مستويات السكر في الدم (وكذلك مستويات الأنسولين) ، مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب

وقف تحلل الدهون الثلاثية (الدهون في الدم المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية).

يخفض مستوى الكوليسترول الحميد (الكوليسترول "الجيد") مع رفع مستويات الكوليسترول الضار (الكوليسترول الضار)

زيادة ضغط الدم عن طريق زيادة تراكم الصوديوم في الجسم.

أعراض أمراض القلب



لجمعية القلب الأمريكية ، قد تشمل أعراض أمراض القلب ما يلي:

ألم صدر

الشعور بالمرض

آلام في المعدة

التعرق

الم الساق

ألم الذراع

ألم الفك

أحاسيس الاختناق

كاحلين متورمين

التعب الشديد

اضطراب نبضات القلب.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس.