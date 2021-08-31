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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البنك العربي الأفريقي الدولي يوقع اتفاقية تعاون مع الجامعة البريطانية

صدى البلد

أعلن البنك العربي الافريقي الدولي عن توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة البريطانية لتوفير أحدث حلول الدفع الرقمية الآمنة عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالجامعة البريطانية للحد من التعامل النقدي وإتاحة حلول جديدة للدفع الإلكترونى تماشياً مع استراتيجية ونهج الدولة للتحول الرقمي والحد من التعاملات النقدية.

وسوف تتيح الاتفاقية للطلاب إمكانية سداد مصروفات التقديم للجامعة ومصروفات العام الدراسي من خلال الموقع الإلكترونى للجامعة أو ماكينات نقاط البيع POS وذلك لتيسير عملية الدفع على الطلاب والأهالي.

و في ذلك النطاق صرحت الأستاذة دينا زكرى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك العربي الأفريقى الدولي: " يمثل التحول الرقمي أهمية كبيرة في ظل الظروف الطارئة التي فرضت على العالم بسبب جائحة كورونا، دعم التكنولوجيا المالية التي تسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية أصبح اتجاه السوق العام، لذلك يحرص البنك العربي الأفريقى الدولي على توفير كافة الدعم والخدمات الرقمية لمختلف القطاعات و خاصة قطاع التعليم لتيسير عملية الدفع الإلكتروني لطلبة المدارس و الجامعات، ونحن فخورون بأننا سنقدم خدماتنا لمؤسسة تعليمية متميزة مثل الجامعة البريطانية."

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك 2021-2025 الساعية للتحول الرقمي والتوسع في المدفوعات الالكترونية وميكنة العديد من عمليات وخدمات البنك.

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