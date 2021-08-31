الرى: الانتهاء من تأهيل 9251 كم من الترع فى مختلف محافظات الجمهورية

انتهت وزارة الموارد المائية والرى من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 2383 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وجار العمل فى تنفيذ 6194 كيلومتر أخرى ، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الي 424 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 9251 كيلومتر حتى تاريخه.

ووجه الدكتور محمدعبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى بمواصلة العمل بالمشروع القومى لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، مع مواصلة أعمال الرقابة والإشراف من خلال مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات.

وصرح الدكتورعبد العاطى أن الهدف من المشروعات القومية الجارى تنفيذها حالياً في مجال المياه هو تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكافة المزارعين.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أن أعمال تأهيل الترع أحدثت تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه ، ووصول المياه لنهايات الترع بسهولة ، وحصول المزارعين على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب ، بالإضافة لما يحققه المشروع القومى لتأهيل الترع من مكاسب كبيرة سواء على المستوى البيئى أو الاجتماعي أو الاقتصادي.