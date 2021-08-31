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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصول أول مجموعة من اللاجئين الأفغان إلى مقدونيا الشمالية

افغانستان
افغانستان

وصلت أول مجموعة من اللاجئين الأفغان تتألف من 149 شخصا إلى مقدونيا الشمالية، حيث سينتظرون بضعة أشهر لإعادة توطينهم في مكان آخر.


وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ أن اللاجئين الذين وصلوا إلى مطار سكوبي الدولي على متن رحلة تابعة لشركة "كام إير" الأفغانية الخاصة، هم موظفون يعملون لحساب منظمات غربية في أفغانستان، إضافة إلى أفراد من عائلاتهم، مضيفة أنه كان في استقبالهم أفراد من الصحة، وتم نقلهم إلى أحد الفنادق بالقرب من العاصمة (سكوبي)، حيث سيتم إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عليهم ومنحهم تأشيرة لمدة ثلاثة أشهر.


مقدونيا الشمالية وافقت على استقبال 750 أفغانيا على الأقل كانوا يعملون لحساب القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. 

مقدونيا الشمالية اللاجئين اللاجئين الأفغان مطار سكوبي فيروس كورونا

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