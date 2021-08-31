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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وكيل رياضة الشرقية: إدراج 37 مركز شباب في عمليات التطوير

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية

قال الدكتور محمود عبد العظيم ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية ، إن مراكز الشباب قبل أعمال التطوير في المحافظة كانت تعاني حالة سيئة، موضحا أنه تم إدراج أكثر من 37 مركز شباب ضمن عمليات التطوير.

وأضاف الدكتور محمود عبد العظيم ، خلال لقائه لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن هناك 3 مواقع يتم بها عمليات الصناعة والترميم ، و29 مركز شباب جديدا مدرجا بها ملاعب شبابية.

وأشار وكيل وزارة الشباب بالمحافظة إلى أن نسب التنفيذ وصلت لـ 35% ، من بين استلام المواقع وبناء الأدوار الأولى والأساور .

وأوضح أن المشروعات ترتكز ما بين الترميم لمراكز شباب قديمة ، وترميم لـ 8 مواقع ، وانشاء مراكز شبابية جديدة ، مؤكدا أنه تم استلام جميع المواقع لتدشين المشروعات والانتهاء خلال شهرين كحد أقصى .

ولفت إلى أن مركز " الحسينية " من رواد مشروع " نواب الشباب " ، موضحا أن ذلك يخدم في الإسراع من نسب الانتهاء من المشروعات ، وهو أحد توجهات المحافظ في الاستعانة بالشباب خلال التنفيذ .

وأردف : برلمان الشباب ساهم في زيارة المواقع واشتروا ورودًا ووزعوها على العمال، خلال عملهم بالمشروعات.

الشباب والرياضة الدكتور محمود عبد العظيم ملاعب شبابية مركز الحسينية اخبار التوك شو

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