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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الكوري الجنوبي يؤكد أهمية الحفاظ على سياسة مالية صارمة العام المقبل

رئيس وزراء كوريا
رئيس وزراء كوريا الجنوبية

 أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن ، أهمية الحفاظ على سياسة مالية صارمة في العام المقبل، حيث اقترحت الحكومة زيادة بنسبة 8.3% في ميزانية الدولة.

وقال الرئيس مون- في بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم /الثلاثاء/، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ إن البلاد تواجه وقتا مهما للغاية في خضم النظام العالمي للاضطرابات والتحول الكبير، ولذلك فالدور المالي أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأضاف أن اقتصاد كوريا الجنوبية يسير بشكل جيد نسبيا وسط جائحة كوفيد-19 بفضل سياستها المالية التوسعية، متوقعا أن يحقق رابع أكبر اقتصاد في آسيا نموا بنسبة 4% على الأقل في عام 2021.

وأوضح أنه في الوقت الذي أدت فيه أزمة فيروس كورونا إلى إضعاف القطاع الخاص إلى حد كبير، تلعب السياسة المالية الصارمة دورا في تعزيز الاستثمار الخاص والاستهلاك من خلال العمل للانتعاش الاقتصادي للبلاد.
 

الرئيس الكوري الجنوبي العام المقبل كوريا الجنوبية كوفيد-19 الاستثمار

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