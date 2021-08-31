فن التذهيب في تصاوير المخطوطات الأثرية.. محاضرة لأستاذ بآثار الفيوم

عقدت هيئة الشارقة للآثار محاضرة علمية حول فنون التذهيب في تصاوير المخطوطات الأثرية، التي القاها الدكتور أمين عبدالله رشيدي أستاذ التصوير الإسلامي ورئيس قسم الآثار الإسلامية كلية الآثار جامعة الفيوم.



وذلك في إطار التعاون العلمي بين كلية الآثار جامعة الفيوم وهيئة الشارقة للآثار دولة الإمارات العربية المتحدة.



تناول فيها فنون التذهيب حيث يعد التذهيب من أقدم فنون الكتاب التى عرفها الإنسان. والتذهيب عامة طريقة قديمة من طرق التزيين التى عرفها المصريون القدماء والرومان والبيزنطيين .وقد ورث العرب من البيزنطيين هذا الأسلوب وتوسعوا فى استعماله وطوروه عن زى قبل. وكانت صياغة الذهب واستخدامها فى الحلى والزينة من الأمور الشائعة في شبة الجزيرة العربية وقد تنوعت طرق التذهيب فى صور المخطوطات الأثرية .منها طريقة اللصق والطلاء والرش.

كما تنوعت أماكن التذهيب فى صور المخطوطات الأثرية سواء كخلفية المنظر التصويرى، أو الزخارف المنفذة أو الإطارات المحيطة بتصاوير المخطوطات الأثري.