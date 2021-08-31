عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يا ريتني كنت أنا .. رواد السوشيال ميديا يوجهون التحية للرئيس بعد هداياه احتفالا بعودة طفل المحلة

صدى البلد

لاقت هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي،  التي أرسلها احتفالا بعودة طفل المحلة  زياد أحمد البحيري  المختطف إلى عائلته بالمحلة، استحسانا كبيرا من جانب المواطنين ، ورواد السوشيال ميديا ، حيث عبرت كالعادة عن قرب الرئيس من المصريين حتى في أدق أحداثهم اليومية وحرصه على  مشاركته لهم في اللحظات السعيدة . 

وفور نشر لقطات من الهدية التي أرسلها الرئيس لعائلة طفل المحلة ، والتي تمثلت في “ عجلين ، ولاب توب ” على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بـ صدى البلد ، وجه المتابعون التحية للرئيس مؤكدين أن تلك المواقف الإنسانية واللفتات الطيبة باتت معتادة من جانبه . 

وكالعادة اتسمت تعليقات المصريين بالفكاهة ، حيث جاءت كالتالي : “ هو في جمال كدة ما شاء الله كل حاجة متابعها وعلى علم بيها .. تسلم يا ريس ربنا يحميك .. حد يجي يخطفني .. ياريتني كنت أنا..تحيا مصر .. ..وأنا ياريس اتخطفت امبارح .. كل البيوت المصرية كانت مرعوبة ".

 و قدم قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية فجر اليوم الثلاثاء هدية مرسلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي عبارة عن عجلين" و"لاب توب" إلي أسرة الطفل المختطف زياد أحمد البحيري عقب تحريره من أيدي تشكيل عصابي مسلح وعودته سالما إلي أحضان أسرته بمنزلهم بطريق الدائري "المحلة _ المنصورة".

من جانبهما، أكد المحاسب محمد عريبي والدكتور أحمد حماد أعضاء المكتب التنفيذي لحزب مستقبل وطن وعضوا مجلس الشيوخ عن حرص مشاركة الرئيس "السيسي" الأفراح مع أسرة الطفل "زياد" وشعب مدينة المحلة بعودة ابنهم الغالي .

379
379
380
380
383
383
386
386

Capture
Capture
11
11
4d2b0437-3a68-49c7-8485-744aeb0e6e42
4d2b0437-3a68-49c7-8485-744aeb0e6e42

ترشيحاتنا

التعليم تعلن رسوم إعادة القيد لـ طلاب المدارس الثانوي بالعام الدراسي الجديد

هدد بقتل رئيس حكومة إسرائيل.. تل أبيب تعتقل مستوطنا من عسقلان

جلسات مكثفة استعدادا لانطلاق بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين 2021

بالأسماء .. وزيرة التجارة تعيد تشكيل الجانب المصرى بمجلس الاعمال المصري النيجيري

خيال مرعب.. بلجيكي يتحول لنجم إنستجرام بسبب صورة لابنته.. شاهد

بروتوكول بين الرقابة الصحية وجامعة بورسعيد لتأهيل المنشآت الطبية للاعتماد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من داخل اتحاد الكرة.. ميدو يعلن مدة إيقاف شيكابالا بعد تقليص العقوبة

أستاذ علم انتشار الأوبئة يُحذر: متحور دلتا يتمسك بخلايا الرئة والجسم عن غيره

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

تقارير مغربية : بيراميدز يقترب من حسم صفقة الكرتي

مستقبل وطن: الرئيس السيسي أرسل هدية لطفل المحلة المختطف احتفالا بعودته ..صور

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح يختتم ليالي محكى القلعة.. صور

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

فيديو

فيديو جراف.. باي باي بي إن سبورتس .. المتحدة تمهد الطريق لمشاهدة مجانية لتصفيات المونديال

فيديو جراف.. بعد اعتزاله التحكيم.. جهاد جريشة : أرفض العمل في القنوات الرياضية

محمد عبدالوهاب.. نسر الأهلي الحي في القلوب رغم وفاته منذ 15 عاما | فيديو

حقيقة منع هيفاء وهبي من الظهور على التلفزيون بـ هوت شورت.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ