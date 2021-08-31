يا ريتني كنت أنا .. رواد السوشيال ميديا يوجهون التحية للرئيس بعد هداياه احتفالا بعودة طفل المحلة

لاقت هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أرسلها احتفالا بعودة طفل المحلة زياد أحمد البحيري المختطف إلى عائلته بالمحلة، استحسانا كبيرا من جانب المواطنين ، ورواد السوشيال ميديا ، حيث عبرت كالعادة عن قرب الرئيس من المصريين حتى في أدق أحداثهم اليومية وحرصه على مشاركته لهم في اللحظات السعيدة .

وفور نشر لقطات من الهدية التي أرسلها الرئيس لعائلة طفل المحلة ، والتي تمثلت في “ عجلين ، ولاب توب ” على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بـ صدى البلد ، وجه المتابعون التحية للرئيس مؤكدين أن تلك المواقف الإنسانية واللفتات الطيبة باتت معتادة من جانبه .

وكالعادة اتسمت تعليقات المصريين بالفكاهة ، حيث جاءت كالتالي : “ هو في جمال كدة ما شاء الله كل حاجة متابعها وعلى علم بيها .. تسلم يا ريس ربنا يحميك .. حد يجي يخطفني .. ياريتني كنت أنا..تحيا مصر .. ..وأنا ياريس اتخطفت امبارح .. كل البيوت المصرية كانت مرعوبة ".

و قدم قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية فجر اليوم الثلاثاء هدية مرسلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي عبارة عن عجلين" و"لاب توب" إلي أسرة الطفل المختطف زياد أحمد البحيري عقب تحريره من أيدي تشكيل عصابي مسلح وعودته سالما إلي أحضان أسرته بمنزلهم بطريق الدائري "المحلة _ المنصورة".

من جانبهما، أكد المحاسب محمد عريبي والدكتور أحمد حماد أعضاء المكتب التنفيذي لحزب مستقبل وطن وعضوا مجلس الشيوخ عن حرص مشاركة الرئيس "السيسي" الأفراح مع أسرة الطفل "زياد" وشعب مدينة المحلة بعودة ابنهم الغالي .

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