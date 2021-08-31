جريدة الوقائع المصرية تنشر قرار تنظيم هيئة الأوقاف ولائحته التنفيذية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 193 الصادر في 31 أغسطس لسنة 2021 القرار رقم326 لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف.

وينص القرار على ما يلي:

بعد الإطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 والخاص بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءتها والقوانين المكملة والمعدلة له ؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 209 لسنة2020 بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار وزير الأوقاف رقم 204 لسنة 2020 بحظر إصدار إفادات بعدم ملكية هيئة الأوقاف المصرية لأي أرض أو عدم تبعيتها للوقف أو عدم تسجيلها بسجلات الهيئة أو المنطقة إلا بناء على طلب رسمي من الجهات القضائية أو الرقابية.

وبعد الرجوع إلى الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف ؛ وعلى المنشور الفني رقم 18 بتاريخ 27 / 12 / 2020 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ؛ وعلى كتاب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم 786 بتاريخ 29 / 7 / 2021 وعلى كتابي هيئة الأوقاف المصرية رقمي 849 بتاريخ 3/ 8 / 2021 ورقم 875 بتاريخ 9/ 8 / 2021.

تقرر

مادة اولى : يحظر على أي من العاملين بهيئة الأوقاف المصرية إصدار إفادات للغير بعدم ملكية هيئة الأوقاف المصرية لأي أرض بعدم تبعيتها للوقف أو عدم تسجيلها بسجلات الهيئة أو المنطقة إلا بناء على طلب رسمي من الجهات القضائية او الرقابية أو مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وذلك بعد الرجوع للإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بوزارة الأوقاف ومن يخالف ذلك سيتعرض للمسائلة القانونية.

مادة ثانية:

تصدر الإفادة المصرح بها والمشار اليها بالمادة الأولى معتمدة من كل من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ورئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف ولا يعتد بأي إفادة في هذا الشأن صادرة بغير الطريق المشار إليه.

مادة ثالثة:

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخلف ما ورد فيه من أحكام والصادر في 26 / 8 / 2021 .