بهذا الراتب .. الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي لتمديد عقد عمرو السولية

توصلت إدارة الأهلي إلي إتفاق نهائي لتمديد تعاقد عمرو السولية لاعب الوسط حتي يونيو 2024.

وسوف يتم توقيع العقود عقب عودة عمرو السولية من معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة أنجولا والجابون في بداية مشوار التصفيات القارية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وتوصل أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق لإتفاق نهائي خلال جلسه مع وكيل عمرو السولية علي تمديد تعاقد عمرو السولية لمدة عامين آخرين بخلاف الموسم المتبقي ليظل السولية في القلعة الحمراء حتي 2024.

راتب عمرو السولية مع الأهلي

وحسب إدارة النادي الأهلي فإن التعاقد الجديد يقضي بحصول عمرو السولية علي 11 مليون جنيه في الموسم متضمنة نسب المشاركات.