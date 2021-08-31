الصحف السعودية .. تحذير شديد اللهجة لطلاب المدارس بالمملكة .. انتشار جرائم النهب والاستيلاء باليمن علي يد الحوثي .. ومجلس الأمن بدعو حركة طالبان إلى احترام التزاماتها

- الديوان الملكي السعودي ينعي وفاة الأميرة جواهر

- مسؤول أمن زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن يصل أفغانستان

- تعطيل عشرات الطائرات والمركبات في مطار كابل قبل المغادرة

سلطت الصحف السعودية الأضواء علي العديد من الأخبار المحلية والإقليمية والدولية .

صحيفة سبق ، فقد ركًزت علي نبأ محلي وهو إعلان الديوان الملكي وفاة الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود والذي قال فيه " إنتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها إن شاء الله يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 23 / 1 / 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمَّدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا لله وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون.

وإقليميا ، لفتت الصحيفة الي ما نشرته وسائل إعلام، ومدونون بمواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، مقطع فيديو، يرصد عودة محمد أمين الحق، وهو عضو في تنظيم القاعدة، إلى مسقط رأسه في ولاية ننغرهار، جنوب شرق أفغانستان، وفق "روسيا اليوم".

وكان محمد أمين الحق مسؤول أمن زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن خلال فترة وجود الأخير في منطقة جبال تورا بورا شرق أفغانستان، واعتقلته باكستان عام 2008، ثم أطلقت سراحه عام 2011 لعدم كفاية الأدلة.

يُذكر أن التغييرات السريعة خلال الفترة الماضية في البلاد التي شهدت 20 عامًا من الحرب على الإرهاب بقيادة أمريكية أعادت بقوة احتمال عودة ظهور تنظيم القاعدة الذي هاجم الولايات المتحدة بضراوة في الحادي عشر من سبتمبر 2001.

ودوليا ، فقد اشارت الصحيفة ذاتها الي ما كشفه مسؤول عسكري أمريكي بارز أن الجيش عطّل عشرات الطائرات والمركبات في مطار كابل قبل مغادرته، فيما أكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن المطار بات خاليًا من خدمات المراقبة.".

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحفي: "عطّلنا 73 طائرة و70 آلية مدرعة من نوع (إم راب) و27 آلية هامڤيز في مطار كابل بشكل كامل".

إلا أنه تابع: "لم نعطّل المطار بالكامل. حافظنا على معدات أساسية فيه لتشغيله مستقبلاً. ونحن مستعدون للمساعدة".

ومن جهة أخرى، قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في إخطار أمس الاثنين إن مطار كابل "لم تعد به خدمات مراقبة للحركة الجوية"، مع انتهاء الجيش الأمريكي من سحب قواته من أفغانستان.

وكان الجيش الأمريكي قد قال في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري إنه تولى مسؤوليات مراقبة الحركة الجوية في كابل لتسهيل إجلاء عشرات الآلاف من أفغانستان.



وحثت إدارة الطيران في إخطارها الطائرات التي تهبط في كابل أو تعمل في المجال الجوي الأفغاني على توخي "الحذر الشديد"، وأوضحت أنه "يجب أن تلتزم الطائرات بإجراءات الإبلاغ القياسية" في المطار

بينما صحيفة عكاظ إهتمت هي الأخري بالخير المحلي الذي يشير الي تحذير النيابة العامة للطلاب حيث قالت فيه " بأن مع العودة الحضورية الآمنة لطلاب التعليم وفق الإجراءات الاحترازية التي من ضمنها حمل الطلاب والطالبات جوالاتهم داخل المدرسة، حيث لن يسمح لهم بالدخول إلى مدارسهم إلا بعد إبراز تطبيق «توكلنا» للتأكد من أخذهم للجرعتين من لقاح كورونا، حذرت النيابة العامة الطلاب من التعدي على خصوصية الآخرين داخل المنشآت التعليمية وتصويرهم لزملائهم بكاميرا الجوال ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي أو الاحتفاظ بها داخل جولاتهم.



وصرح لـ«عكاظ» المتحدث باسم النيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني أن كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية سواء المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة سوف يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، وحال كون الجاني حدثاً يعاقب طبقا للعقوبات المقررة في نظام الأحداث الصادر بالمرسوم اللكي رقم ( م/١١٣) وتاريخ ١٤٢٩/١١/١٩.



وعلى المتضرر المسارعة بالإبلاغ عن مثل هذا النوع من الجرائم عبر تطبيق «كلنا أمن وإقليميا ، فقد حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من انتشار جرائم النهب والاستيلاء غير المشروع على الأموال العامة والخاصة من قبل مليشيا الحوثي، وأشخاص وكيانات تابعة لها، لا يحملون أي صفة شرعية أو قانونية، بهدف الاستيلاء والاستحواذ والتصرف بالأموال في مخالفة لأحكام دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه في «تويتر»، إنهم في الحكومة يهيبون ويحذرون جميع المواطنين ورجال الأعمال والشركات محلية أو إقليمية أو دولية من التعامل أو التعاون، سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة في إدارة تلك الأموال والممتلكات أو بشراء أسهم، باعتبار ذلك اشتراكا في ما ترتكبه المليشيا من جرائم سيعاقب مرتكبوها ولا تسقط بالتقادم.



ولفت إلى أن الحكومة تؤكد على بطلان كافة الإجراءات والتصرفات التي قامت وتقوم بها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران حيث ستتم مساءلة ومعاقبة كل من تورط أو شارك أو ساهم في تقديم المساعدة لها، وأن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم أو من اشترك أو تماهى معهم بأي شكل كان، جنائيا وقضائيا على مختلف الأصعدة محليا ودوليا ووضعهم كيانات وأفرادا على القوائم السوداء للمطلوبين داخليا وخارجيا

ودوليا ، فقد سلطت " عكاظ " الضوء علي ماذكره موقع «أكسيوس» الأمريكي بأن السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو إلى فريق إيران التابع لوزارة الخارجية بصفته مستشارًا كبيرًا حيث قال ان شابيرو بات مجهز للعب دور رئيسي في أي محادثات مع ايران ، حيث ستتناول خطته الجوانب الإقليمية للقضية الإيرانية والتنسيق مع إسرائيل، لافتاً إلى أن تهديد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي وكبار أعضاء حكومته باتخاذ موقف أكثر صرامة من أسلافهم وسيستأنفون المفاوضات من الصفر جعل العديد من المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين يعتقدون أن العودة إلى اتفاق 2015، الذي ألغاه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، أصبح أقل احتمالا في الوقت الحالي.



ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله: إن شابيرو كان في واشنطن قبل اجتماع بايدن-بينيت، وقدم المشورة لوزارة الخارجية بشأن عدة قضايا، رغم أنه لم يلتق الوفد الإسرائيلي.



كما نقل الموقع عن مسؤولي وزارة الخارجية أن شابيرو سيقضي نصف وقته في واشنطن والنصف الآخر في إسرائيل، حيث سيعمل خارج السفارة الأمريكية.

وستكون إحدى مهماته الرئيسية الدخول في مناقشات مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارتي الخارجية والدفاع لتعزيز التنسيق.

وأكد مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي لإيران روب مالي جنّد شابيرو كجزء من التزامه بتلقي مجموعة واسعة من الآراء حول إيران، مضيفاً أن «تجربة شابيرو ومعرفته بالمنطقة وحقيقة أن الناس في المنطقة يعرفونه ستساعدنا في التفكير في الجوانب الإقليمية للقضية الإيرانية، وستسهم كثيرا في تنسيقنا مع إسرائيل»، بحسب الموقع الذي أكد أن بينيت كشف عما أسماها إستراتيجية «الموت البطيء» خلال اجتماعه الجمعة الماضية مع بايدن

بينما صحيفة الوطن السعودية ، فقد إهتمت بتأكيد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن محاولة مليشيا الحوثي الاعتداء بطريقة متعمدة على مطار أبها تعد جريمة حرب، وجاء ذلك بعد أن اعترض التحالف طائرة مسيرة مفخخة حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي، وقد تم اسقاطها.

وأضاف التحالف أنه تناثرت الشظايا جراء الاعتراض في محيط المطار دون إصابات أو أضرار.

يذكر أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران سبق لها أن استهدفت مطار أبها الدولي أكثر من 3 مرات وهي تعلم أنه مطار مدني الأمر الذي يعرض حياة المدنيين للخطر

وإقليميا ، فقد اشارت الصحيفة السعودية الي ماتعرضت له العاصمة بيروت من جديد على وقع انفجار خلف ثلاثة قتلى في منطقة برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث سُمِع صوت انفجار قوي تبين أنه ناجم عن انفجار داخل أحد المحلات لتصنيع السخانات،

وقد ضربت قوة من الجيش اللبناني طوقاً أمنياً حول المكان وباشرت التحقيقات

ودوليا ، فقد لفتت الصحيفة ذاتها الي تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارًا يدعو حركة طالبان إلى احترام «التزاماتها» من أجل خروج «آمن» لكل الذين يردون مغادرة أفغانستان، دون المطالبة بإقامة منطقة آمنة كانت فرنسا دعت إليها.

وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن الـ 15 لصالح القرار الذي وضعته الولايات المتحدة بينهم فرنسا والمملكة المتحدة، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت..