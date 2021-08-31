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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط 202 جهاز IQOS مهربة مع راكبة في مطار القاهرة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي ، محاولة تهريب 202 جهاز "IQOS" للسجائر الإلكترونية ، أخفتها راكبة مصرية داخل طيات ملابسها داخل حقائبها ، لتضليل رجال الجمارك فور وصولها من روسيا ، والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية ، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية معه .

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية ، والقادمة من موسكو ، استوقف محمد نبيل مأمور الجمرك راكبة مصرية ، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد صباح مأمور الجمرك ، والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة داخل الحقائب. 

قام صابر عبدالحميد نائب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف أحمد مجاهد تحت إشراف حازم علي مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا ، مما أسفر عن وجود 202 جهاز "IQOS" والتي تستخدم للسجائر الإلكترونية ، مخبأ داخل حقائب كبيرة الحجم ، اخفتها بين طيات الملابس .

أمر عبدالعال نعمان مدير الجمرك ، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة ، وذلك بعد العرض علي الدكتور ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس المصلحة ، تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك ، بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه ، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

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