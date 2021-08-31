شاهد.. مسجد الملك سلمان بجزر المالديف تحفة معمارية

مسجد الملك سلمان بجزر المالديف

تستعد جزر المالديف لافتتاح مسجد الملك سلمان، أكبر منارة إسلامية على أراضيها بمساحة 41500 قدم مربع ، في العاصمة ماليه، خلال الاسبوع الجاري.

ويعد هذا المسجد امتدادًا لدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدولة المالديف، حيث تم تمويل بناء المسجد جزئياً من قبل المملكة العربية السعودية وبلغت تكلفته نحو 25 مليون دولار".

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية بأنه "سيفتتح خلال الأسبوع الجاري مسجد الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمالديف، وهو أكبر مسجد فيها ويتسع لأكثر من 10 آلاف مصل، وبلغت تكلفته نحو 25 مليون دولار".

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أنه "تم تخصيص الدور الأرضي لدورات المياه والوضوء، والطابقين الأول والثاني لأداء الصلوات، ويضم الطابق الثالث 4 فصول دراسية و5 غرف ندوات ومكتبة إسلامية، ويضم الطابق الرابع قاعة مؤتمرات وندوات وتم إنشاء الطابق الخامس كقاعة متعدّدة الأغراض يمكن استخدامها للخطب الدينية والصلاة كذلك".

وبدأ بناء المسجد عام 2018، وكان من المقرر أن يجرى افتتاحه في شهر رمضان الماضي إلا أنه تم التأجيل بسبب وباء فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية.

ويتألف مسجد الملك سلمان من 5 مآذن ترمز لأركان الإسلام الخمسة، و7 طوابق، ويشتمل على قاعات متعددة الأغراض، إضافة إلى مكتبة عالمية، ومركز لتعليم القرآن الكريم، وفصول دراسية، وقاعة للمؤتمرات ومواقف سيارات.

وكشفت تقارير اخبارية مالديفية عن وصول وفد سعودي إلى المالديف، أمس الاثنين، لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالتحضيرات لافتتاح مسجد الملك سلمان.

من جانبه، أشاد وزير الدولة للشؤون الإسلامية رئيس المركز القومي للقرآن الكريم بجمهورية المالديف إلياس جمال، بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأنها شملت الدول الإسلامية ودول العالم بأسرها.

جاء ذلك في تصريح خلال استقباله وفد المملكة برئاسة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، المشارك في لقاءات رسمية مع الحكومة المالديفية بشأن ترتيبات افتتاح جامع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الإسلامي.

وتشمل الموضوعات الرئيسية التي ستتم مناقشتها تحديد موعد افتتاح المسجد، واتخاذ قرار بشأن الأمور الإضافية التي يجب تسويتها قبل افتتاح المسجد.

وقال الوزير المالديفي إن المملكة تحمل رسالة عالمية في خدمة الإنسانية جمعاء ونشر الأمن والسلام ، مستشهدا بمبادرة المملكة العربية السعودية لبناء هذا المسجد الذي يمثل منارة إسلامية سامية وتحفة معمارية حديثة. في جزر المالديف.

وسبق للحكومة أن خططت لافتتاح المسجد في أوائل عام 2020 ، ولاحقًا في موعد شهر رمضان هذا العام.

ومع ذلك ، قالت الحكومة في وقت لاحق إن افتتاح المسجد قد تأجل لأن المسجد هدية من العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز ولأن ممثلين عن الحكومة السعودية يرغبون في حضور حفل الافتتاح.

وقالت الحكومة إنه نظرًا لأن جائحة كورونا أعاق السفر الدولي ، فإن المندوبين غير قادرين على السفر إلى جزر المالديف.



جدير بالذكر أن الملك سلمان تبرع سابقًا بعدد 10 مساجد على عدد من الجزر كما تبرع أيضًا بثمانية مساجد في وقت آخر.

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