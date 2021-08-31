عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسجد الملك سلمان بجزر المالديف

شاهد.. مسجد الملك سلمان بجزر المالديف تحفة معمارية

مسجد الملك سلمان
مسجد الملك سلمان بجزر المالديف

تستعد جزر المالديف لافتتاح مسجد الملك سلمان، أكبر منارة إسلامية على أراضيها بمساحة 41500 قدم مربع ، في العاصمة ماليه، خلال الاسبوع الجاري.

 

ويعد هذا المسجد امتدادًا لدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدولة المالديف، حيث تم تمويل بناء المسجد جزئياً من قبل المملكة العربية السعودية وبلغت تكلفته نحو 25 مليون دولار".

 

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية بأنه "سيفتتح خلال الأسبوع الجاري مسجد الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمالديف، وهو أكبر مسجد فيها ويتسع لأكثر من 10 آلاف مصل،  وبلغت تكلفته نحو 25 مليون دولار".

 

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أنه "تم تخصيص الدور الأرضي لدورات المياه والوضوء، والطابقين الأول والثاني لأداء الصلوات، ويضم الطابق الثالث 4 فصول دراسية و5 غرف ندوات ومكتبة إسلامية، ويضم الطابق الرابع قاعة مؤتمرات وندوات وتم إنشاء الطابق الخامس كقاعة متعدّدة الأغراض يمكن استخدامها للخطب الدينية والصلاة كذلك".

 

وبدأ بناء المسجد عام 2018، وكان من المقرر أن يجرى افتتاحه في شهر رمضان الماضي إلا أنه تم التأجيل بسبب وباء فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية.

 

ويتألف مسجد الملك سلمان من 5 مآذن ترمز لأركان الإسلام الخمسة، و7 طوابق، ويشتمل على قاعات متعددة الأغراض، إضافة إلى مكتبة عالمية، ومركز لتعليم القرآن الكريم، وفصول دراسية، وقاعة للمؤتمرات ومواقف سيارات.

 

وكشفت تقارير اخبارية مالديفية عن وصول وفد سعودي إلى المالديف، أمس الاثنين، لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالتحضيرات لافتتاح مسجد الملك سلمان.

 

من جانبه، أشاد وزير الدولة للشؤون الإسلامية رئيس المركز القومي للقرآن الكريم بجمهورية المالديف إلياس جمال، بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأنها شملت الدول الإسلامية ودول العالم بأسرها.

 

جاء ذلك في تصريح خلال استقباله وفد المملكة برئاسة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، المشارك في لقاءات رسمية مع الحكومة المالديفية بشأن ترتيبات افتتاح جامع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الإسلامي.

 

وتشمل الموضوعات الرئيسية التي ستتم مناقشتها تحديد موعد افتتاح المسجد، واتخاذ قرار بشأن الأمور الإضافية التي يجب تسويتها قبل افتتاح المسجد.

 

وقال الوزير المالديفي إن المملكة تحمل رسالة عالمية في خدمة الإنسانية جمعاء ونشر الأمن والسلام ، مستشهدا بمبادرة المملكة العربية السعودية لبناء هذا المسجد الذي يمثل منارة إسلامية سامية وتحفة معمارية حديثة. في جزر المالديف.

 

وسبق للحكومة أن خططت لافتتاح المسجد في أوائل عام 2020 ، ولاحقًا في موعد شهر رمضان هذا العام.

 

ومع ذلك ، قالت الحكومة في وقت لاحق إن افتتاح المسجد قد تأجل لأن المسجد هدية من العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز ولأن ممثلين عن الحكومة السعودية يرغبون في حضور حفل الافتتاح.

 

وقالت الحكومة إنه نظرًا لأن جائحة كورونا أعاق السفر الدولي ، فإن المندوبين غير قادرين على السفر إلى جزر المالديف.


جدير بالذكر أن الملك سلمان تبرع سابقًا بعدد 10 مساجد على عدد من الجزر كما تبرع أيضًا بثمانية مساجد في وقت آخر.

4
4
3
3
2
2
1
1
5
5
6
6
9
9
8
8
5
5
9
9

ترشيحاتنا

بعد تزايد الإقبال عليها.. فورد توقف حجز فورد برونكو 2022 | صور

وظائف جديدة في الجامع الأزهر .. اعرف الشروط وطريقة التقديم

تعرف على قيمة انتقال رونالدو لـ مانشستر يونايتد

تقاوم اللقاحات|اكتشاف سلالة من كورونا شديدة التحور تبث الرعب من جديد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 31- 8 - 2021

الجمارك: إحباط ألف عملية تهريب فى شهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من داخل اتحاد الكرة.. ميدو يعلن مدة إيقاف شيكابالا بعد تقليص العقوبة

أستاذ علم انتشار الأوبئة يُحذر: متحور دلتا يتمسك بخلايا الرئة والجسم عن غيره

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

تقارير مغربية : بيراميدز يقترب من حسم صفقة الكرتي

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

مستقبل وطن: الرئيس السيسي أرسل هدية لطفل المحلة المختطف احتفالا بعودته ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح يختتم ليالي محكى القلعة.. صور

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

فيديو

كواليس لحظة تحرير طفل المحلة المختطف زياد البحيري والقبض على الجناة ..فيديو

فيديو جراف.. باي باي بي إن سبورتس .. المتحدة تمهد الطريق لمشاهدة مجانية لتصفيات المونديال

فيديو جراف.. بعد اعتزاله التحكيم.. جهاد جريشة : أرفض العمل في القنوات الرياضية

محمد عبدالوهاب.. نسر الأهلي الحي في القلوب رغم وفاته منذ 15 عاما | فيديو

المزيد

ساحة رأي

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ