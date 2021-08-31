أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أنه استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، يقوم السيد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية بزيارة إلى أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر المقبل، لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا.
ومن المنتظر أن تتناول المحادثات العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.
نائب وزير الخارجية يزور أنقرة في 7 سبتمبر المقبل استجابة لدعوة الخارجية التركية
أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أنه استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، يقوم السيد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية بزيارة إلى أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر المقبل، لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا.