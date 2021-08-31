عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نائب وزير الخارجية يزور أنقرة في 7 سبتمبر المقبل استجابة لدعوة الخارجية التركية

وزي الخارجية
وزي الخارجية

 أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أنه استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، يقوم السيد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية بزيارة إلى أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر المقبل، لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا.
ومن المنتظر أن تتناول المحادثات العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.
 

نائب وزير الخارجية أنقرة 7 سبتمبر الخارجية التركية مصر تركيا

ترشيحاتنا

بعد تزايد الإقبال عليها.. فورد توقف حجز فورد برونكو 2022 | صور

وظائف جديدة في الجامع الأزهر .. اعرف الشروط وطريقة التقديم

تعرف على قيمة انتقال رونالدو لـ مانشستر يونايتد

تقاوم اللقاحات|اكتشاف سلالة من كورونا شديدة التحور تبث الرعب من جديد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 31- 8 - 2021

الجمارك: إحباط ألف عملية تهريب فى شهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من داخل اتحاد الكرة.. ميدو يعلن مدة إيقاف شيكابالا بعد تقليص العقوبة

أستاذ علم انتشار الأوبئة يُحذر: متحور دلتا يتمسك بخلايا الرئة والجسم عن غيره

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

تقارير مغربية : بيراميدز يقترب من حسم صفقة الكرتي

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

مستقبل وطن: الرئيس السيسي أرسل هدية لطفل المحلة المختطف احتفالا بعودته ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح يختتم ليالي محكى القلعة.. صور

مغامرات آبي أحمد تحول حياة الإثيوبيين إلى جحيم.. تفاصيل

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

فيديو

كواليس لحظة تحرير طفل المحلة المختطف زياد البحيري والقبض على الجناة ..فيديو

فيديو جراف.. باي باي بي إن سبورتس .. المتحدة تمهد الطريق لمشاهدة مجانية لتصفيات المونديال

فيديو جراف.. بعد اعتزاله التحكيم.. جهاد جريشة : أرفض العمل في القنوات الرياضية

محمد عبدالوهاب.. نسر الأهلي الحي في القلوب رغم وفاته منذ 15 عاما | فيديو

المزيد

ساحة رأي

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ