اتحاد نقابات المهن الطبية: لا تعارض بين لقاح كورونا وبنج الأسنان

أكد الدكتور حسين عبد الهادى الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، عدم صحة ما يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن وجود تعارض بين بنج الأسنان والتطعيم بـ لقاح كورونا.

واستنكر الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، تداول شائعات طبية دون إسناد علمى، واصفا الأمر ب"الهرطقة الطبية".



وأوضح عبد الهادى، أن أى عقار يتم استخدامه على البشر يمر بأربعة مراحل تحدد فيها خصائص الدواء، وتأثيره والأضرار الجانبية التى قد تحدث من جراء تعاطيه وكذلك التعرف على العقاقير التى قد تتعارض معه، ويتم تدوين ذلك بالمنشورات المرافقة للعقار.

وأشار الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إلى أن هيئة الدواء المصرية تفحص جميع الأدوية واللقاحات المستخدمة محليا، للتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية ومدى صلاحيتها.

وقال إنه حتى تاريخه لم تسجل حالة واحدة ثبت فيها أن الملقحين ضد فيروس كورونا قد يعانون من أى اضرار بعد الحقن ببنج الأسنان، وأن أى أعراض جانبية تخضع للأبحاث اللازمة قبل إقرار تداول الدواء، حيث أنه لا يجب تداول معلومات حول كل ما يتعلق بصحة الإنسان إن لم تكن موثقة علميا، حتى لا تثير "البلبلة" بين المواطنين من غير المختصين.