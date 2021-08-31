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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوة صغرى| رئيس أفغانستان يعلق على انسحاب أمريكا الكامل من بلاده

أمر الله صالح
أمر الله صالح

في تعليقٍ  منه على خروج الجيش الأمريكي من أفغانستان، اعتبر الرئيس الأفغاني بالإنابة، ونائب رئيس أفغانستان السابق  أمر الله صالح،  أن الولايات المتحدة اختارت أن تتحول إلى قوة صغرى في العالم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وكتب أمر الله صالح، الذي أعلن نفسه قائما بأعمال رئيس الدولة ورئيسًا بالإنابة، عبر "تويتر" اليوم الثلاثاء: "أفغانستان لم يتم تغليفها ونقلها في حقيبة مع آخر جندي أمريكي. البلد باق. الأنهار لا تزال تتدفق والجبال مهيبة. إن طالبان قوة عميلة لا تحظى بشعبية ومكروهة، لذلك يريد البلد بأكمله الهروب منهم".

وأضاف في إشارة إلى الولايات المتحدة: "قوة عظمى قررت أن تكون قوة صغرى، هذا أمر لا بأس به".

وكان البنتاجون أعلن مساء الاثنين استكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وانتهاء المهمة التي استمرت 20 عاما.

وقال المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة منيت بهزيمة ولم تحقق أهدافها في أفغانستان.

وقبل يومين قال أمرالله صالح، إن المفاوضات في الدوحة بين سلطات كابول وطالبان، أصبحت "بداية النهاية " لأفغانستان.

وأضاف صالح، لصحيفة "ديبر شبيجل" الألمانية، أن "مفاوضات الدوحة، التي لم تكن عملية مباحثات على الإطلاق، بل كانت بداية النهاية، لأنها كانت منذ انطلاقها، خاطئة ومخادعة ومتهورة".

 وشدد على أن هذه المفاوضات بالذات، منحت طالبان، طابع شرعية.

ويرى صالح، أن طالبان لم تكن قط تؤمن بأي قرار سياسي، لقد استخدمت بكل بساطة، سذاجة وتعب وقصر نظر البيت الأبيض.
واعتبر صالح أنه كان ينبغي على الولايات المتحدة والناتو، ترك 2500 جندي في البلاد، لكنهم لم يفعلوا ذلك وهم يضطرون حاليا لدفع ثمن مغامرتهم.

وحث صالح، على الاعتراف بشرعية قوة المقاومة الوطنية في بنجشير، المحافظة الوحيدة التي لا تسيطر عليها طالبان، وتزويدها بالدعم المعنوي والسياسي.

 وقال: "إذا أرادت طالبان تسوية النزاع بالوسائل العسكرية، فهذا قرارها. نحن مستعدون لأي تطور في الأحداث".
 

 

 

 

 

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