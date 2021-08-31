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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحوار مع أفغانستان لا يعني الاعتراف بها

الاتحاد الأوروبي: الحوار مع طالبان لا يعني الاعتراف بها

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يناقش أزمة أفغانستان

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم، الثلاثاء، أن الحوار السياسي مع طالبان لا يعني الاعتراف بها.

ونشر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه قام بمناقشة الأولويات العاجلة في أفغانستان مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن وغيره من الشركاء الرئيسيين.

وأوضح بوريل الأولويات التي جرى مناقشتها وهي وصول المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب وتوفير ممر آمن للراغبين في مغادرة البلاد والهجرة والحوار السياسي مع طالبان، والذي لا يعني الاعتراف بها.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن ما حدث في أفغانستان أظهر حاجة أوروبا لتشكيل قوة رد سريع.

وتحدث عن أن انتشار القوات الأمريكية في أفغانستان في وقت قصير مع تدهور الأوضاع الأمنية هناك، يظهر حاجة الاتحاد الأوروبي لتسريع جهوده لبناء سياسة دفاع مشترك.

وأردف بقوله: "يجب الاستفادة من دروس هذه التجربة، فنحن لم نتمكن، كأوروبيين، من إرسال ستة آلاف جندي للتمركز حول مطار كابل لتأمين المنطقة، وتمكنت الولايات المتحدة من ذلك ولم نتمكن نحن".

وذكر أن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، يجب أن يكون لديها "قوة تدخل أولية"، يكون قوامها 5 آلاف جندي على الأقل.

وكشف وزير الخارجية الفرنسي ان إيف لو دريان، اليوم الثلاثاء، أن حركة طالبان تجري محادثات مع قطر وتركيا بشأن إدارة مطار كابول.

واعتبر  لودريان أنه ينبغي على طالبان تأمين المطار في أقرب وقت ممكن كي يتمكن من يريدون مغادرة أفغانستان من الرحيل على متن رحلات تجارية.

وقال لو دريان لتلفزيون "فرنسا 2 ": "يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن تأمين المطار. يجرون محادثات مع القطريين والأتراك بشأن إدارة المطار. ينبغي أن نطالب بتأمين الوصول للمطار".

ورأى لو دريان أنه يجب على فرنسا مواصلة الضغط على طالبان، مشيرا إلى أنها لا تتفاوض  مع الحركة.

وفرضت حركة طالبان سيطرة كاملة على مطار كابل الدولي، اليوم الثلاثاء، بعد أن غادرت آخر طائرة أمريكية المطار إيذانا بنهاية أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.
 

الاتحاد الأوروبي اخبار العالم أفغانستان جوزيب بوريل طالبان حركة طالبان الحوار مع طالبان

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